Tajemné kontakty Zemanova poradce. Nejedlý se stýkal s vyhoštěným agentem

Byl čtvrtek 26. listopadu 2020 a většina zemí byla kvůli koronaviru uzavřena. Prezidentův poradce Martin Nejedlý nasedl navzdory tomu do letadla a odletěl do Moskvy. Tvrdil, že tam bude jednat s administrativou prezidenta Vladimira Putina o vztazích a vzájemných návštěvách s Českem. Byla to zvláštní a narychlo organizovaná cesta, kdy mu musela cestu povolit ruská vicepremiérka Taťána Golikovová, aby se vůbec do Moskvy dostal.

Před ruským vlivem na Hrad v podobě poradce Nejedlého varovaly ve zprávách i americké a britské tajné služby, a to už v roce 2016.