Polsko přijalo českou pomoc, na běloruskou hranici mohou jet policisté i vojáci

Česká vláda je podle Babiše připravena s Poláky jednat o konkrétní formě pomoci, jako nejpravděpodobnější vidí vyslání armádních ženistů. Využití armády by vyžadovalo souhlas Parlamentu.

Ještě kolem 15:30 konkrétní žádost o pomoc Polsko nevyslovilo. „Stále platí nabídka pomoci Polsku, kterou jsme já, prezident a ministr zahraničí opakovaně tlumočili našim polským kolegům v posledních týdnech. Platí, že jsme připraveni vyslat policisty nebo případně i vojáky, pokud o to Polsko požádá,“ uvedl Babiš odpoledne.

Polsko podle končícího předsedy vlády oceňuje diplomatickou podporu Česka při zavádění sankcí vůči Bělorusku a na pomoci Polsku panuje shoda mezi končícím kabinetem ANO a ČSSD a pětikoalicí ODS, lidovců, TOP 09 se STAN a Piráty.

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak na páteční tiskové konferenci mimo jiné uvedl, že maďarští a čeští vojáci by byli pravděpodobně využiti ke střežení a udržování hraničních bariér a přístupových cest. Ministr rovněž připomněl, že pomáhat do Polska už přijelo 155 britských a 150 estonských vojáků. Od prosince do dubna podle něj mají plnit ženijní a průzkumné úkoly.

Polsko čelí migračnímu tlaku na hranicích s Běloruskem od jara, krize se ale vystupňovala na podzim. Varšava, pobaltské země a další unijní státy obviňují režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím bloku. Minsk se tak podle nich mstí za sankce, které Evropská unie na režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana to popírá.

Premiér Babiš 23. listopadu uvedl, že Polsku opakovaně nabídl vyslání českých policistů či vojáků, tehdy však neměl signály, že by Varšava nabídku pomoci chtěla přijmout. Týž den vyslání českých vojáků na hranice s Běloruskem Polsku nabídl i prezident Zeman.