POLITICKÝ DIÁŘ: Pohádka o volebních programech, na kterých moc nezáleží

S blížícími se volbami to sousloví slýcháte či čtete stále častěji. Stejně tak jako odvolávání se na ně či podmiňování nejrůznějších věcí právě jeho podobou. Vlastně je to jeden ze středobodů voleb. Přitom je to – zvlášť v dnešní době – absolutně virtuální záležitost, debaty na toto téma jsou zpravidla prázdné žvásty, píše zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář.