POLITICKÝ DIÁŘ: Jak Fiala plísnil Jurečku za devastaci země

Koalice SPOLU zahájila v pondělí v pražském Slovanském domě horkou část kampaně před volbami do Sněmovny. Bylo to sice ze strany občanských demokratů, TOP 09 a lidovců už několikáté zahájení kampaně, ale rozhodně tentokrát stálo za to. Obzvlášť projev předsedy ODS Petra Fialy, který své kolegy a voliče burcoval, jak to umí jen on.