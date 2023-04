POLITICKÝ DIÁŘ: Záměr, či neschopnost? Premiéři se mění, chaos zůstává

Jsou to slova, která by se dala tesat. „Pokračují zmatek a chaos, kterých jsme svědky od počátku. Byl bych rád, kdyby vláda začala dělat něco, co nedělá: Než bude něco oznamovat veřejnosti, ať se nejprve domluví její členové mezi sebou. Nemůže to být přetlačovaná. Ministr něco oznámí, po kritice premiér sdělí, že je v šoku, a všechno se zase změní. To, co předvádějí, je jen matení veřejnosti. Nevím, jestli je záměrné nebo jestli je to výraz neschopnosti, ale je to prostě tak.“

Citované věty řekl před dvěma roky předseda ODS Petr Fiala na adresu vlády Andreje Babiše a jejího počínání při další vlně opatření v rámci koronavirové krize. Jen stěží lze nyní najít vhodnější výroky pro komentování chystaných receptů Fialovy vlády a její komunikační strategie.