Armáda nekomunikuje, cvičení odvodů chceme ignorovat, říká šéf lékařů Kubek

„Civilní lékaři nemají jakoukoliv povinnost na to nějak reagovat a nikdo nám dodneška o tom nic neřekl,“ zlobí se předseda České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.

Vedení generálního štábu se tréninkovým odvodním řízením podle slov zástupce velitele teritoriálních sil Armády ČR Jaroslava Hrabce zabývá pravidelně. „Cvičení organizujeme u krajských vojenských velitelství každý rok, je opakované. Krajská vojenská velitelství se tak připravují k plnění jednoho ze svých úkolů, které mají v případě vyhlášení stavu ohrožení státu. V tomto roce po několika letech prověřujeme všechna krajská vojenská velitelství současně,“ řekl Hrabec.

Kubek na to konto ale kontruje: „Nepamatujeme si, že bychom někdy něco takového zkoušeli,“ kroutí hlavou pro MF DNES. A jedním dechem doplňuje: „Vyzveme lékaře, aby výzvu ignorovali.“

Návrh je podle Kubka „mimo mísu“. „Nemá to vůbec žádnou oporu v zákoně, lékaři nejsou povinní se ničeho takového nejsou povinni účastnit,“ řekl.

Lékařům dává za pravdu i právní výklad

Žádost armády naráží u lékařů mimo jiné na skutečnost, že má ke cvičení dojít v pracovní den, kdy doktoři ordinují. „Nejsme ve válečném stavu ani ve stavu ohrožení. Nevíme ani, kdo to měl organizovat,“ vysvětluje postoj ČLK Kubek.

Neobvyklou situaci podle všeho konzultovali spolu s kolegy s právníky, jejichž stanovisko je pro komoru rozhodujícím parametrem. „Výklad právníků je jasný - podle předpisů nemají lékaři žádnou povinnost se takového cvičení účastnit,“ míní.

„Pokud se na to budeme dívat jako na pozvánku na nějaké školení, je to věc lékaře, zda přijde, stejně jako když se bude učit cokoliv jiného,“ dodal předseda ČLK.

Devátý ročník cvičení mezi profesionálními vojáky a aktivními zálohami má proběhnout v polovině května. A zatímco v minulosti jej armáda organizovala pouze v předem vybraných krajích, letos po mnoha letech půjde o celorepublikovou záležitost. Zapojit se do ní mají i zástupci samospráv či civilní lékaři, kteří by se na odvodním řízení podíleli.

Branná povinnost v Česku platí pro lidi od 18 do 60 let bez rozdílů pohlaví, a také pro majitele modrých knížek. K odvodům by se stát mohl uchýlit v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného státu.