Po utkání Sparty Skotové zatkli Čechy. Podezírají je ze znásilnění, píše Prima

„Můžeme potvrdit zadržení skupiny českých občanů ve Spojeném království. Náš zastupitelský úřad v Londýně a generální konzulát v Manchesteru jsou v kontaktu s rodinami zadržených. Další informace nebudeme sdělovat,“ uvedla česká diplomacie.

„Zatčení mají být podezřelí ze znásilnění,“ potvrdily CNN Prima NEWS místní zdroje. Důvod tohoto kroku není dosud známý, dodal web.

Mezi zatčenými je také manžel modelky a ředitelky Miss Taťány Makarenko, podnikatel Martin Pánek.

Fotbalisté Sparty prohráli ve 4. kole skupiny Evropské ligy ve Skotsku 1:2. Obhájci českého titulu si zkomplikovali boj o postup do další fáze soutěže. V tabulce skupiny C jsou na třetím místě. Na Rangers ztrácejí tři body, na vedoucí Betis Sevilla pět.

První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.