Než začal honit vrahy, hrál za Spartu. Tíhnul jsem ke kotli, vzpomíná Mareš

Chodil jste letos na Spartu na fotbal?

Nechodil. Zaprvé už tam toho mám nachozeno hodně, zadruhé mám problémy s kolenem. To je takové na prd. Chodil jsem na hokej, tam si přece jen mohu sednout do VIP a mám tam větší pohodlí. Ale na fotbale jsem byl vždycky zvyklý stát. A to by se kolenu moc nelíbilo.

Ať už v Případech 1. oddělení, nebo v Devadesátkách byla postava majora Kozáka, jemuž jste předobrazem, vášnivý sparťan. Na stěně v jeho policejní kanceláři byla vždy velká vlajka Sparty, v jednom dílu ji Kozák přinutil věšet mladého podřízeného – slávistu. Měl jste to u policie opravdu stejně?

No, to je takové to škádlení. A ano, v kanceláři jsem vlajku Sparty měl, ale mnohem menší. Každopádně jsem to napsal do scénáře. A protože Ondra Vetchý, který Kozáka hrál, je také velký sparťan a kamarád, řekl, když se dělaly kulisy: „Ta vlajka je malá, dejte sem velkou.“ Pak za mnou přišel a pochlubil se: „Hele, co jsem zajistil!“ Jako sparťanovi mi to udělalo radost, ale v reálu si nedovedu představit, že by vyšetřovatel ve své kanceláři takhle velkou vlajku měl. Jako vedoucí už třeba jo, ale klasický vyšetřovatel asi ne. Protože by teoreticky mohl sedět naproti někdo z fandů Slavie a řekl by, že jsem zaujatý.