Řidiči osobních aut používají vyhrazené pruhy, blokují tím MHD i sanitky

Vyhrazené pruhy se nachází v místech s frekventovanou dopravou. Z měst jich má nejvíc Praha, Brno či Ostrava. Řidičům, kteří je neoprávněně využívají, hrozí pokuta až 2 tisíce korun.

„Již v dopoledních hodinách policisté řešili několik přestupků tohoto charakteru,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Přesný počet zastavených řidičů však zatím nemá k dispozici.

Na problematiku vyhrazených jízdních pruhů se policie hodlá zaměřit i v budoucnu. „Preference MHD je potřebná,“ uvedla.

Podle dat Technické správy komunikací ze začátku kalendářního roku se ve vyhrazených jízdních pruzích pohybuje neoprávněně 7 z 10 automobilů, které je využívají. Tím komplikují dopravu především ve špičce.



„Je na místě, aby to policie kontrolovala. Nejde tam jenom o ty autobusy, jde i o to, aby mohly pohodlně projíždět i složky integrovaného záchranného systému, taxíky a další,“ říká poslanec Petr Dolínek (ČSSD). Na pražských silnicích lze podle něj pozorovat rozdíl mezi respektováním vyhrazených pruhů na místech, kde policisté pravidelně stávají, a jinde.

Praha - Dopoledne policisté kontrolovali dodržování zákazu jízdy ve vyhrazených jízdních pruzích. Na tuto problematiku se zaměříme i v budoucnu, protože preference MHD je potřebná.

V současnosti přitom můžou za neoprávněné využití vyhrazených jízdních pruhů udělovat pokuty pouze státní policisté. Strážníci městské policie na to nemají pravomoci, případ mohou leda podstoupit do správního řízení.

To by se však mohlo změnit. Dolínek v lednu tohoto roku podal návrh na rozšíření pravomocí městské policie, ti by tak mohli provinilé řidiče pokutovat také. Změna zákona by tak podle něj měla snížit množství aut, která vyhrazené pruhy neoprávněně využívají.

Novelu již podpořila vláda, v lednu by o ní měla hlasovat Poslanecká sněmovna. Kromě rozšíření pravomocí městské policie je ve hře například i vyšší rychlost na dálnici pro auta zdravotnické záchranné služby, které zrovna nemají spuštěný maják.