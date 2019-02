Strážníci mají pokutovat jízdu ve vyhrazených pruzích, navrhuje ČSSD

16:35 , aktualizováno 16:35

Strážníci by měli dostat pravomoc pokutovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Návrh novely zákona do Sněmovny předkládá poslanec Petr Dolínek (ČSSD). Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení.