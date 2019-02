Vláda podpořila návrh poslance ČSSD zvyšující pravomoci obecní policie

„Cílem novely je umožnit obecní policii, aby příkazem na místě projednávala přestupky spáchané nedovolenou jízdou ve vyhrazeném jízdním pruhu, přičemž tyto přestupky by zároveň mohly spadat do režimu objektivní odpovědnosti provozovatele, pokud by byly zjištěny kamerovým systémem,“ řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který je ve vládě za ANO.



Záznamy tak bude podle vládních legislativců možné využít k postihu provozovatele vozidla, pokud se nepodaří zjistit pachatele přestupku.

Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému, případně také taxislužby. Jsou vesměs v místech, kde častěji vznikají kolony.



V Praze podle dat Technické správy komunikací nemá ve vyhrazených pruzích co dělat sedm z deseti automobilů, které po nich jedou. Přestupky řeší ze zákona zejména státní policie, která může řidiče zastavovat a pokutovat.