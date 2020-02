Tvrdě na neplatiče pokut. Policie má sebrat SPZ nebo nasadit botičku

8:53 , aktualizováno 8:53

Policisté a celníci by mohli při kontrolách vozidel vymáhat po řidičích dříve nezaplacené pokuty. Počítá s tím návrh ministerstev vnitra a financí, který úřady poslaly do připomínkového řízení. Při nezaplacení by policisté a celníci mohli řidiči zadržet registrační značku, ale i zabránit jeho odjezdu nasazením takzvané botičky.