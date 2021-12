Stabilita zdravotního systému v ohrožení? Bez úspor už na konci příštího roku

Bylo to v polovině března, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že zdravotní pojišťovny vyčerpají své finanční rezervy z minulých let do konce roku 2021. „Předpokládali jsme, že systém (veřejného zdravotního pojištění, pozn. red.) bude stabilní do roku 2023, ale nebude. Bude stabilní maximálně do konce tohoto roku (2021, pozn. red.),“ uvedl tehdy Blatný.

Redakce iDNES.cz proto nyní oslovila jednotlivé zdravotní pojišťovny s dotazem, jak si finančně stojí. Jak se shodují, zatím je situace únosná. Pokud však budeme pokračovat současným tempem, dostane se systém do potíží.