Zaměstnanci bez třetí dávky budou mít povinné testy, řekl šéf svazů Wiesner

Podle Wiesnera by se zaměstnanci, kteří ještě nepodstoupili třetí dávku očkování proti nemoci covid-19 měli od ledna testovat dvakrát týdně. Tvrdí, že schválení tohoto opatření je téměř jisté. „Samozřejmě s tím musíme souhlasit, protože taky chceme, aby se nemoc nešířila,“ řekl Wiesner.

Velkým problémem podle něho může být to, že nemalá část pracujících končí v karanténě či izolaci, případně se doma stará o děti. Firmy tak mají problém plnit své pracovní závazky.

„Projednávali jsme podmínky, protože od našich členů zaznívají názory, že třeba u třísměnných provozů – či tam, kde jsou dvanáctihodinové – je to poměrně komplikované. Navrhli jsme tedy, aby to nebylo dvakrát týdně, ale aby to u těch, kteří pracují soboty a neděle, bylo po třech až pěti dnech,“ podotkl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Dále uvedl, že tématem schůze bylo také proplácení testů. „Když už to děláme za stát, tak aby byly hrazené,“ dodal. Testování zaměstnanců na podzim totiž pojišťovny ještě neuhradily.

Otázkou je, jak hodlá vláda dodržování tohoto pravidla vymáhat. Wiesner řekl, že na stole bylo i znemožnění nástupu do práce v případě, že se lidé testovat odmítnou. To by se však mohlo ukázat jako nezákonné, problém má v budoucnu vyřešit ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kladení důrazu na testování ve firmách potvrdil CNN Prima NEWS i molekulární biolog Marián Hajdúch, který působí v poradním týmu ministerstva zdravotnictví. Hajdúch také zmínil, že není vyloučené omezení pohybu na konci ledna v případě zhoršení vývoje a šíření varianty omikron.

Nová vláda zatím schválila jen povinné testování dětí ve školách, které má začít po návratu školáků do lavic. Testovat se děti budou bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou očkované, a to dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek potvrdil, že ve školách se budou i nadále používat antigenní testy.

Po 17. lednu se budou školáci testovat pouze v pondělí. Případné pozitivní testy se budou ověřovat PCR metodou. Cílem opatření má být také minimalizace rizika karantén.