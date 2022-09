Při úmrtí miminka se rozšíří nárok na pohřebné i na otcovskou dovolenou

Nyní je to tak, že pokud má plod méně než 500 gramů, rodiče sice mohou vypravit pohřeb, ale na pohřebné nemají nárok.

Změnu prosadil do návrhu, který už schválila vláda, poslanec za KDU-ČSL Šimon Heller. „Věřím, že to bude mít širokou podporu,“ řekl novinářům Heller. Týkalo by se to několik stovek rodin ročně.

Nově také budou moci tatínkové čerpat otcovskou dovolenou i v případě ztráty dítěte od 22. týdne těhotenství do 28 týdnů po narození.

Náklady na otcovskou pro pozůstalé tatínky jsou odhadovány na 6 milionů korun za rok, u pohřebného se podle poslankyně za KDU-ČSL Marie Jílkové náklady nedají odhadnout.

Možnost vydat k pohřbení také plod po potratu a plod po umělém přerušení těhotenství existuje od září 2017 díky novele zákona o pohřebnictví. Rodiče mají lhůtu 4 dnů, kdy mohou o vydání plodu po potratu či po umělém přerušení těhotenství zdravotnické zařízení požádat.