Odklady mají rodiče za prodloužení dětství. Omezení je nutné, shodují se experti

„Pokud Německo má míru odkladů na dvou až třech procentech, přijde mi, že u nás jsou nadužívány, možná až zneužívány,“ říká Jiří Pilař. S tím chce ministr školství Mikuláš Bek skoncovat a navrhl varianty omezení udělování odkladů.

„Dnes největší slovo v odkladu dítěte mají rodiče, což je na jednu stranu v pořádku, protože ho znají nejlépe. Ne vždy je jejich motivem blaho dítěte. Ublížit mu samozřejmě taky nechtějí, ale rodič už nedohlédne do doby druhého stupně, střední školy a vstupu na trh práce. Dost často se těmto dětem stává, že nejsou přijímány třídou, protože už jsou v prepubertě a mají jiné starosti a zájmy,“ říká Hana Splavcová z Národního pedagogického institutu.

„Je tu přemíra takové opičí lásky rodičů k dětem, kteří jim chtějí prodloužit dětství a páchají dobro tím, že přemluví psychologa v poradně, že dítě ještě není zralé,“ potvrzuje Pilař slova Splavcové.

Neshoda panuje na prospěšnosti přípravných nultých tříd. „Některé děti se bez přípravné třídy obejdou, ale spousta dětí zejména ze socioekonomicky slabého prostředí v té první třídě ‚nedopečou‘ a do školy v pozdějších letech přestanou chodit,“ říká Pilař a rozvádí důsledky brzkého příchodu do školy. Podle něj čekají na tyto děti bez odkladu neúspěchy v první, druhé třídě „a nějak na sebe musí upozornit, tak začnou zlobit.“ Jiří Pilař několik takových tříd zakládal.

Splavcová nesouhlasí, že by celkově přípravné třídy byli dobře vedené a tím pádem prospěšné. „Nechtěla bych, aby byly házeny do jednoho pytle, protože se najdou takové přípravné třídy, které fungují, jak mají, ale viděla jsem víc těch, kde to je naopak,“ říká. Mají totiž pracovat podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale učí tam kantoři, kteří nemají vzdělání pro mateřskou školu.

