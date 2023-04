KONTEXT: Jednotná nabíječka měla být už dávno. Problémy dělal Apple, říká Konečná

Poslechněte si celý rozhovor s europoslankyní Konečnou v Kontextu:

Hledání nabíječky by tak nově měl být mnohem snazší úkol než kdy dříve. To kvitovala také Konečná: „Asi to zažívá každý z nás. Není to jen o telefonech, ale třeba o tabletech, které mají děti ve školách, nebo třeba o elektronických cigaretách,“ přiblížila. „Je to jeden velký chaos.“

84 % spotřebitelů a spotřebitelek se podle studie Evropské komise potýkalo s problémem souvisejícím s nabíječkami telefonů

Nařízení se bude týkat nejen mobilů a tabletů, ale také digitálních fotoaparátů, sluchátek, přenosných reproduktorů, klávesnic, myší a podobně. Dva roky nato pak jednotnou nabíječku budou muset mít také laptopy. „Pevně věřím, že po roce 2026 nikdo z nás nebude mít doma pět kabelů, ale jenom ten jeden, USB-C,“ doufá.

Konečná dodala, že nevidí žádnou nevýhodu. Nabíječky jsou navíc zodpovědné za více než 11 tisíc tun odpadu, takže opatření uleví také životnímu prostřední. Sjednocení nadto bude znamenat také lepší ceny pro spotřebitele. „V ideálním případě časem nebudete muset dostat kabel ani nabíječku, protože když budete měnit telefon, bude nabíječka pořád stejná,“ doplnila.

Konečná také upřesnila, že zprávy o tom, že se Apple bude nařízení bránit a zpomalí nabíjení či přenos dat, pochází pouze z médií. Samotní zástupci firmy to nepotvrdili, ale během přípravy návrhu a hlasování se jej snažili zdržovat.

Krátce poté, co prosákly informace o pomalejším přenosu, si komise pozvala „na kobereček“ také zástupce Applu, kteří ale nepřišli. „Ale zaznělo, že komise má už teď hledat účinné nástroje, jak takovému jednání zabránit,“ ujistila Konečná.

Žádná z jiných firem podle ní do současné chvíle neprojevila námitky. Kdyby se zprávy potvrdily, označila to za nekalou hru. „Apple ostatně může za to, že sjednocení bude až od roku 2024. Celou dobu zdržoval vyjednávání, kladl řadu otázek a snažil se oddálit hlasování,“ přiblížila s tím, že nerozumí tomu, proč firma hraje podobnou hru.

Nabíječka telefonů Apple Lightning a USB-C

Podaří se nabíječky sjednotit? Mají vůbec smysl, když mnoho výrobců přechází na bezdrátové nabíjení? A kdo z českých europoslanců byl proti návrhu? Poslechněte si celý díl speciální série s europoslanci a europoslankyněmi Evropský Kontext, kde se dozvíte víc!