Evropa je o krok blíž k povinnému USB-C konektoru. Applu navzdory

S návrhem pravidel, který Komise představila loni v září (více viz EU bude nabíjet jen pomocí USB-C, navrhl Brusel, aby snížil objem odpadu), souhlasila drtivá většina pětačtyřicetičlenného výboru. Pro povinné používání USB-C konektoru v mobilech a další drobné elektronice se jich vyslovilo 43, proti byli pouze dva.

Návrh pravidel, která se mají nově dotýkat i dalších produktů, jako jsou například notebooky s nízkou spotřebou či přenosné herní konzole, tak nyní míří do Evropského parlamentu do finálního hlasování. To je naplánováno na květen. Poté, bude-li návrh schválen, budou moct europoslanci zahájit jednání s jednotlivými vládami členských států o konečné podobě legislativy. Stejně tak budou moct započít vyjednávání s výrobci. Tedy i s Applem, který svá zařízení opatřuje vlastním lightning konektorem a dlouhodobě se staví proti zavedení jednotné nabíječky.

Cílem Komise je, aby spotřebitel již nepotřeboval novou nabíječku a nabíjecí kabel pokaždé, když si koupí nové zařízení. Jednotná nabíječka má umožnit nabíjet všechny malé a středně velké elektronické přístroje. Sjednocení se má vztahovat nejen na mobilní telefony, tablety či elektronické čtečky, ale i digitální fotoaparáty, bezdrátová sluchátka, náhlavní soupravy či již jednou zmíněné notebooky a přenosné herní konzole.

Tato zařízení by bez ohledu na výrobce musela být povinně opatřena USB-C portem. Výjimku by měla pouze zařízení, která jsou pro jednotný dobíjecí konektor příliš malá, tedy třeba chytré hodinky či fitness náramky.

Zavedení jednotné nabíječky pro přenositelná elektronická zařízení je ze strany europoslanců snahou o snížení množství elektroodpadu a usnadnění jejich používání bez ohledu na jejich charakter.

„S půl miliardou nabíječek pro přenosná zařízení, které se každý rok dodávají v Evropě a které vyprodukují 11 000 až 13 000 tun elektronického odpadu, by jediná nabíječka pro mobilní telefony a další malá a střední elektronická zařízení byla přínosem pro všechny. Pomůže životnímu prostředí, dále napomůže opětovnému využití staré elektroniky, ušetří peníze a sníží zbytečné náklady a nepříjemnosti pro podniky i spotřebitele,“ zmínil maltský europoslanec Alex Agius Saliba.

Všechna nová zařízení by navíc měla být nově opatřena jasnými informacemi o možnostech nabíjení. Chybět nemá ani informace, zda výrobek obsahuje nabíječku. Tyto údaje mají spotřebitelům ulehčit rozhodování při nákupu, často totiž vzhledem k vlastnictví několika různých přenosných zařízení další nabíječku již nepotřebují. Europoslanci po Evropské komisi dále vyžadují, aby vzhledem ke stále rozšířenějšímu bezdrátovému nabíjení a očekávání nových řešení předložila do roku 2026 strategii, jak předejít nové fragmentaci trhu.

Apple snahu Komise o zavedení jednotné nabíječky nepovažuje za dobrý krok. V souvislosti se schválením návrhu pravidel výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle agentury Reuters uvedl, že návrh poškodí inovace a vytvoří spoustu odpadu, pokud by spotřebitelé byli nuceni přejít na nové nabíječky.

Víc než desetiletá snaha

Původní výzva Evropské komise je už hodně vousatá. Pochází z roku 2009, kdy měla skutečně opodstatnění. V té době už sice na trh začaly pronikat první moderní smartphony, které většinou měly tehdy relativně moderní konektor micro USB, jenže u obyčejných mobilů to byla obvykle konektorová džungle.

Většina výrobců používala vlastní konektory, které byly s nabíječkou spojené napevno. Dokonce i jeden výrobce někdy používal víc konektorů současně, které byly vzájemně nekompatibilní, takže tři mobily v rodině často vyžadovaly tři různé nabíječky. Proto Evropská komise chtěla micro USB za jednotný konektor.

Od roku 2009 se tehdy obvyklých třicet různých typů nabíječek sice podařilo výrazně snížit, ale podstaty, tedy jediného typu nabíjecího konektoru, se docílit nepodařilo. Zatímco například nové androidí smartphony už vesměs využívají moderní USB-C konektor, obyčejné mobily využívají i starší micro USB. Ale především Apple u svých zařízení nadále prosazuje vlastní lightning konektor.

Už v roce 2014 europoslanci schválili směrnici, podle které se měly jednotné nabíječky prodávat za tři roky, tedy od roku 2017. Uplynulo nicméně dalších pět let a o jejím zavedení se stále jen diskutuje. V květnu bychom se měli dozvědět, zda tento běh na dlouhou trať konečně dosáhne svého cíle.