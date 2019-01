Dálnici D1 zablokovaly kamiony, sypačům musela pomáhat policie

Policie z dálnice D1 odkláněla dopravu na 112 kilometru. Problémový úsek se již podařilo silničářům ošetřit a kolona se začala před 17. hodinou rozjíždět. Po 18. hodině již byla dálnice průjezdná bez problémů.

Na Vysočině se objevují sněhové vánice, kdy je výrazně nižší viditelnost a policie vyzývá řidiče k opatrnosti. V kraji se ve čtvrtek staly asi tři desítky dopravních nehod. Dopravu komplikuje silné sněžení a nárazy větru, kvůli kterému se tvoří sněhové jazyky.

Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Problémy na dálnici D1 v úseku Vysočiny se podařilo odstranit. Kolony se rozjely a provoz je plynulý. odpovědětretweetoblíbit

Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Někde je zcela zablokovaly kamiony. Problematický byl také úsek u Jitkova na Havlíčkobrodsku nebo v obci Štěměchy na Třebíčsku. Při dopravních nehodách se lehce zranilo několik lidí.



Krajská správa a údržba silnic má už od středečního večera v terénu přes 100 sypačů. Situaci jim komplikuje vítr, který sníh na silnice vrací. „Jsou úseky, ke kterým se vracíme každé dvě hodiny, protože tam uvízne kamion nebo autobus. Všechny silnice jsou v tuto chvíli sjízdné ale opravdu se zvláštní opatrností,“ uvedl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina.

Na řadě míst ve Středočeském kraji sněží, řidiči proto musejí být na silnicích velmi opatrní. Se zvýšenou opatrností musejí jezdit také na dálnicích. Sněžení přes kraj postupovalo od severu dále na jih, uvedl dispečer krajských silničářů. Nejhustější sněžení je nyní hlášeno z Příbramska a Benešovska. Podle dispečera jsou v terénu prakticky všechny sypače, tedy kolem stovky vozidel.

Silné sněžení a rozbředlý sníh na vozovce je hlášený například z dálnice D1. Vlivem sněžení je snížena viditelnost na středočeských úsecích dálnic D5, D8, D10 nebo D11, vozovka je ale většinou mokrá po chemickém ošetření. 103

Výstraha ČHMÚ Kromě řidičů si musí dávat pozor i chodci. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před náledím či zmrazky, které se mohou tvořit ve čtvrtek večer a přes noc. Platí od čtvrtečních 16:00 do pátečních 7:00 pro Prahu a Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj. Starší a méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven.

Problémy s dopravou jsou dále v Pardubickém kraji. Páteřní silnice I/35 za Býští ve směru na Holice na Pardubicku je neprůjezdná. Kamion na místě blokuje celý jízdní pruh, příčinou problémů je ledovka.

Zpravodaj Rádia Impuls upozorňuje řidiče také na silnici číslo 37 jižně od Chrudimi. Za obcí Nasavrky stojí v kopci směrem k Nové Vsi kamiony, které blokují dopravu.

V celém kraji na mnoha místech sněží nebo se vyskytují sněhové přeháňky. V oblasti Orlického Podhůří a Brandýsa nad Orlicí se i přes chemické ošetření tvoří místy námraza a náledí. Lokálně se v kraji vytvářejí sněhové jazyky a závěje. Řidiči musí se sněhem počítat na celém území regionu. Na Lanškrounsku se ve vyšších polohách vlivem větru tvoří slabé sněhové jazyky.

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné s velkou opatrností. Ráno museli silničáři kvůli sněhovým jazykům uzavřít silnici III. třídy v Pelikovicích u Rychnova u Jablonce, musí ji vyfrézovat.



Komplikace mohou v kraji nastat i na dalších místech. „Nemělo by to ale být tak strašné jako včera i proto, že jsou teploty výrazně nižší, takže sjízdnost by měla být lepší,“ uvedl ve čtvrtek ředitel Silnice LK Petr Šén.

Vítr už by neměl být tak silný jako ve středu. Přesto dopoledne v Liberci zastavil provoz lanovky na Ještěd.



Problémy mohou mít řidiči nákladních vozů i na silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov, která vede dál do Polska. „Protože v horách je počasí nevyzpytatelné, stačí jeden kamion jako včera a neprůjezdnost této komunikace je okamžitá,“ řekl Šén.

V Ústeckém kraji jsou všechny silnice sjízdné, některé však jen se zvýšenou opatrností, protože ve vyšších polohách jsou sněhové přeháňky. Kvůli neustálému větru se dělají sněhové jazyky. Silně sněžilo na Děčínsku a kolem Rumburku, žádná komunikace zatím uzavřena nebyla.



Zpravodaj Rádia Impuls varoval řidiče, že na silnici I/7 je rozježděný sníh a vozovka je kluzká. „Stárá silnice z Chomuta na Křimov a dál je celá pod sněhem,“ hlásil dále z okolí Chomutova.



VIDEO: Sněhová bouře ochromila Jihlavu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Královéhradeckém kraji sníh na vozovce zavinil hlavně v Krkonoších více než desítku nehod. Policisté varují, žv ozidla mohou být téměř neovladatelná a doporučují sněhové řetezy.

Nevlídné počasí postihlo i Olomoucko. “Ze Šternberka směrem na Opavu v kopci visí kamiony. Je to namrzlé a sypače nikde,“ hlásí zpravodajka Rádia Impuls.



Silnice a dálnice v Jihočeském kraji jsou dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V kraji nyní hustě sněží, silničáři mají v terénu 112 vozů ze 190 aut techniky. Silničáři vyjeli ve většině kraje s veškerou technikou i v nočních hodinách, na Českobudějovicku pracovali na údržbě celou noc.

Po nehodě dvou aut, při níž se zranili tři lidé, je od dopoledne zavřená silnice I/34, hlavní tah z Českých Budějovic na Třeboň, mezi Lišovem a Štěpánovicemi. Před polednem hustě sněžilo na Jindřichohradecku. Na Táborsku a ve vyšších polohách se tvoří sněhové jazyky. Dopoledne hustě sněžilo v okresech Jindřichův Hradec, Prachatice a na Šumavě.

Situace na silnicích v Karlovarském kraji se od středečního večera přes den zlepšila, večer však začalo opět sněžiz. Sjízdnost silnic je zhoršená, po chemickém ošetření na nich leží rozbředlý sníh, je třeba počítat s možnou námrazou. Kvůli sněžení je také snížena dohlednost. Přes noc budou sněhové přeháňky, nad ránem sněžení zesílí.

Dopravu také ve Zlínském kraji komplikuje dnes odpoledne sněžení. Na silnicích ve vyšších polohách leží vrstva uježděného, případně rozbředlého sněhu. V nižších polohách jsou vozovky po chemickém ošetření většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. S potížemi musejí řidiči počítat především na Vsetínsku.



VIDEO: Ministr Ťok přijel zkontrolovat problematický úsek D1 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na silnicích I/57 a II/487 ve Vsetíně a Ústí na Vsetínsku se podle aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR tvoří ledovka. Řidiči s ní musejí počítat také na silnici I/50 mezi Uherským Brodem a Starým Hrozenkovem na Uherskohradišťsku. Kvůli havarovanému nákladnímu vozidlu je dočasně neprůjezdná silnice II/495 u Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Policisté odklánějí dopravu na objízdné trasy, omezení by mělo trvat do 17:45.



V Moravskoslezském kraji byl na silnici I/11 pro nákladní vozy ve čtvrtek odpoledne tři hodiny uzavřen hraniční přechod na Slovensko Mosty u Jablunkova/Svrčinovec. V obou směrech mohou nákladní auta přes přechod jezdit od 19:00. Led je na Frýdecko-Místecku v Beskydech i na silnici I/56, která je mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Horní Bečvou na Vsetínsku pro nákladní vozy uzavřena už od prosince.

Jen se zvýšenou opatrností je v celém kraji sjízdná i mnoho dalších silnic. Kvůli sněhovým přeháňkám je snížená viditelnost. Hlavně na chemicky ošetřovaných komunikacích jsou zbytky rozbředlého sněhu. Na některých silnicích nižších tříd, zvláště ve vyšších polohách, leží vrstva sněhu krytá posypem. Fouká silný vítr, na Opavsku se na některých místech tvoří sněhové jazyky.



Silnice v Jihomoravském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, sněžit zde již přestalo. Ráno se v Bílých Karpatech tvořilo náledí, na Brněnsku a na Vyškovsku silnice namrzaly, dopoledne dopravu zkomplikovalo sněžení. V Brně půl hodiny před polednem vyjely na silnice všechny sypače Brněnských komunikací.

Podle aktuálních údajů na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje je většina silnic první třídy mokrá po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd je většinou rozbředlý sníh po chemickém ošetření.Dopoledne se teploty pohybovaly pod bodem mrazu, ve většině kraje byly sněhové přeháňky.

Už od rána platí, že na Blanensku a Znojemsku by měli být řidiči zvlášť opatrní na trasách ošetřovaných pouze inertním posypem, na silnicích leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Podle meteorologů by měl být čtvrtek nejchladnější den tohoto týdne. „Během dne budou díky čerstvému větru nízké pocitové teploty. Na hřebenech hor bude od -15 °C do -20 ° C, na Českomoravské vrchovině by se měla pohybovat kolem -14 °C,“ uvedl Miloš Dvořák z ČHMÚ.



Ve čtvrtek bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně zataženo až oblačno. Na většinu území dorazí sněhové přeháňky, na horách budou četnější. Večer oblačnosti a srážek ubude. Teploty se přes den budou pohybovat mezi -4 až 0 °C, v 1 000 m na horách bude kolem -7 °C. Místy silnější vítr, zejména na horách, bude odpoledne a večer slábnout.



V pátek očekáváme oblačno, místy sněžení, postupně od severozápadu až zataženo s deštěm. V noci teplota klesne na -4 až -8 °C. Přes den bude -3 až +2 °C. Zpočátku od vyšších poloh místy hrozí tvorba sněhových jazyků.

VIDEO: Krkonoše zasypala nadílka čerstvého sněhu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V sobotu bude převážně zataženo. Ve vyšších polohách může sněžit, v nižších se spíše setkáme s deštěm. Přes noc bude +2 až -3 °C, během noci se oteplí. Ve dne pak teploty stoupnou na 1 až 5 °C.

Na neděli předpokládáme zataženo až oblačno. Hlavně na západě Čech čekáme sněžení, v nižších polohách déšť se sněhem nebo jen déšť. Noční teploty +1 až -3 °C, přes den teploměr ukáže -2 až +2 °C, na západě místy až 4 °C.

V pondělí bude zataženo až oblačno s ojedinělým sněžením. V Čechách místy očekáváme déšť se sněhem nebo sněžení, přechodně v nižších polohách jen déšť. V noci bude v Čechách +1 až -3, na Moravě a ve Slezsku -1 až -5 °C, na východě až kolem -8 °C. Přes den naměříme -2 až +2 °C, na východě a severovýchodě kolem -5 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka předpovídá zataženo až oblačno, přechodně až polojasno. Zpočátku se místy, postupně na většině území objeví občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, přechodně v nižších polohách i srážky smíšené nebo dešťové. Na horách budou srážky četnější. Noční teploty se budou pohybovat mezi 0 až -5 °C, na východě zpočátku kolem -8 °C. Denní teploty pak budou v rozmezí -1 až +3 °C.