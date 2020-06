Konec června má být tropický, počátkem prázdnin bude kolem 20 stupňů

19:01 , aktualizováno 19:01

Česko čeká deštivý a chladnější víkend, po něm se začne postupně oteplovat a koncem příštího týdne by měly teploty překročit tropickou třicítku. V prvních dvou týdnech letních prázdnin se pak mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat do 24 stupňů. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu.