Vydatně prší na jihu Česka, odpoledne přijdou bouřky s přívalovými dešti

Do rána napršelo v jihozápadní polovině Česka na některých místech i přes 20 milimetrů srážek za 6 hodin. „Dalších 10 až 30 milimetrů zde ještě spadne během dopoledne, pak bude déšť ustávat. Až do 15. hodiny zde platí výstraha na vydatný déšť, do 12. hodiny pak povodňová bdělost.“ upozornila meteoroložka Michaela Valachová z ČHMÚ.

Výstraha před zvedáním hladiny řek platí v částech Jihočeského (Český Krumlov, Prachatice, Vimperk) a Plzeňského kraje (Sušice, Klatovy, Domažlice, Nepomuk).

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Během čtvrtka se budou nad našem území vytvářet bouřky, které budou ojediněle i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Riziko zvyšování hladin menších toků a přívalových povodní se tak postupně během dne přesune z jihozápadu Čech na zbytek území Česka.

Od 12. hodiny až do 2. hodiny v noci na pátek tak platí výstraha před silnými bouřkami pro většinu území Česka. Podle Valachové je však pravděpodobné, že ji meteorologové během dopoledne upřesní a výstraha tak nebude platit pro celou republiku.

Nejvyšší teploty během dne vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia, na západě a jihozápadě bude kolem 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.

V noci na pátek bude stále zataženo až oblačno a zpočátku se místy objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné s přívalovými srážkami. Postupně budou přecházet do občasného deště, ojediněle i vydatnějšího. Na jihozápadě bude většinou beze srážek a postupně bude od jihozápadu docházet k dalšímu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia.

V pátek přes den bude převážně oblačno a zpočátku se místy vyskytne občasný déšť, během dne se pak místy objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer bude srážek ustávat a bude docházet k ubývání oblačnosti. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.



V sobotu meteorologové předpokládají oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. V Čechách bude později místy až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Během dne pak vystoupí na 19 až 23 stupňů.



V neděli bude oblačno, přechodně až polojasno a ojediněle s přeháňkami. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat od 20 až do 24 stupňů.

V pondělí bude polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 13 až 9 stupni Celsia. Během dne pak teploty v maximech vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:Bude skoro jasno až polojasno, během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky nebo bouřky. Noční teploty budou klesat k 15 až 10 stupňům Celsia. Během dne pak bude 22 až 26 stupňů, postupně 25 až 29 stupňů.