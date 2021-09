Pátek bude nejteplejším dnem týdne. Od pondělí se opět ochladí

„Pátek bude pravděpodobně nejteplejším dnem tohoto týdne, kdy nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 26 °C. Sobota by měla být s nejvyššími teplotami do 25 °C a neděle do 23 °C. Na začátku příštího týdne bude o něco chladněji kolem 20 °C, v jeho průběhu do 24 °C,“ uvedl za ČHMÚ Štefan Handžák.



Ve čtvrtek čekáme jasno až polojasno, na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ráno čekáme ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, na severovýchodě kolem 19 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C.

V noci na pátek bude jasno až polojasno. K ránu ojediněle mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejnižší teploty 10 až 6 °C.

V pátek přes den očekáváme jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C.

V sobotu bude polojasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C.



V neděli čekáme většinou polojasno, na horách na severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, na severovýchodě kolem 17 °C.

V pondělí očekáváme jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na severovýchodě kolem 16 °C.



Od úterý do čtvrtka: Polojasno až jasno. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, postupně 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.