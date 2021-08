Meteorologové upravili dešťovou výstrahu, srážky se zdrží v horách na Moravě

#vystraha ‼️ Platnost: od 31.08.10:35 do 01.09.12:00 Do dnešního poledne na návětří severních hor spadlo od 5 do 40 mm srážek. V Beskydech bude vzhledem k silnému nasycení docházet v některých říčních profilech k překročení 1. SPA.