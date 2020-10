Piráti navrhují, aby poslanci za nouzového stavu schvalovali zákony online

13:50 , aktualizováno 14:58

Poslanci by podle návrhu Pirátů v době nouzového stavu nemuseli chodit do Sněmovny a o zákonech by rozhodovali na dálku online. „Europarlament se takto schází od jara,“ argumentuje první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která návrh strany představila. A podle prvních ohlasů nejsilnějších konkurenčních stran ANO a ODS má šanci projít.