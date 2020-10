Poslanci budou řešit příspěvek pro důchodce či evidenci skutečných majitelů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jednorázový příspěvek ve výši 5 000 korun by podle návrhu vlády měli získat lidé, kteří mají nárok na starobní, invalidní i pozůstalostní penzi. Stát by měl příspěvek vyjít na 15 miliard korun.

Opozice návrh od dlouhodobě kritizuje jako populistický. „Je to výraz solidarity, každý z nás bude jednou starý,“ vysvětlovala poslancům během prvního čtení ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Nejedná se o rouškovné, ani o žádný populistický krok vlády,“ tvrdila zase ministryně financí Alena Schillerová.

Ve druhém čtení by se měli poslanci zabývat také předlohou zákona o evidenci skutečných majitelů. Podle ministerstva spravedlnosti, které za návrhem stojí, má zákon do českého práva zanést požadavky Evropské unie. „Je to transpozice evropské směrnice,“ uvedl v červnu k návrhu premiér Andrej Babiš.

Podle kritiků vlády jedno z ustanovení nahraje Babišovi, protože by byl považován za majitele svěřenských fondů, ale ne za majitele firmy Agrofert, kterou kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenského fondu.

Úterní schůze Sněmovny se nezúčastní její předseda Radek Vondráček, který je kvůli nákaze covide-19 v rodině v karanténě. „Řízení schůze musí zvládnout místopředsedové,“ uvedl. Podle informací iDNES.cz ji bude řídit Tomio Okamura.