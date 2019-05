Porážka už před volbami. Lídr Pirátů prohrál v hlasování s poníkem

Marcel Kolaja má porážku od poníků dokonce černou na bílém. Jeho spolustraníci v Olomouci na internetovém fóru Pirátů hlasovali, zda si na mítinku přejí spíš Kolaju, nebo zvířata, která by tam vozila děti. V těsném poměru 14 ku 13 zvítězili poníci.

Marcela nikdo nevyhání

Olomoučtí Piráti svůj předvolební mítink chystali dlouho dopředu. Jeden poník je vyšel na dva a půl tisíce korun za dvě hodiny. Jenže dva dny před mítinkem, kde měl kromě Marcela Kolaji vystoupit i předseda Ivan Bartoš, došlo k zádrhelu. „Po obdržení itineráře a informace, že na akci bude i poník, který bude vozit děti, nám Tondou Štěpánem bylo oznámeno, že poník nebude, protože Marcel odmítl na akci vystoupit, pokud tam bude poník,“ popsal na pirátském fóru v sekci nazvané „Marcel, nebo poníci?“ Petr Kapounek z krajského předsednictva Pirátů.

„Kolem toho se rozhořela velká diskuse, ze které vzešlo, že nejlepší bude si udělat tuto anketu, zda na akci chceme poníka, nebo Marcela Kolaju,“ dodal Kapounek a doplnil: „V případě, že si odhlasujeme poníky a jejich majitelka bude ještě ochotna přijet, Marcela z akce nikdo nevyhání. Pouze by musel akceptovat akci tak, jak jsme ji naplánovali, nebo se nezúčastnit. Na to má právo.“



Kapounek také napsal, že spor vnímá „jako obhajobu principů“. Jedním z nich je podle něj subsidiarita. „Je to naše krajská akce a my v kraji absolvovali diskusi, zda poníky ano, či ne. Toto rozhodnutí je třeba respektovat,“ uvedl Kapounek.

Ozve se nějakej strejc

Tamní Piráti začali hlasovat a o tématu živě diskutovat. „Mně je z toho nějak smutno. Na schůzi jsme se shodli, že poník bude. Což je za mě fajn, protože je to magnet na děcka a zvíře vůbec působí pozitivně. Teďka, dva dny před akcí, se ozve nějakej strejc a praví: hele, tak to teda nee, jesli mě tam chcete, tak bez poníka,“ postěžoval si například zastupitel města Olomouc Jakub Knapek.

„A my, místo toho, abychom mu řekli něco ve stylu – už na tom pracuje X lidí po dobu Y týdnů a ten poník je domluvenej, objednanej a navíc a hlavně, děláme to pro tebe, kámo, tak se nad to povznes – sklapneme podpatky, zasalutujeme a zahlásíme: Poslušně hlásím, pane Kolaja, tak ten poník teda nebude,“dodal.

Jiní se Kolaji zastávali. Pirát Lukáš Blažej si třeba pochvaloval, že se zmínka o průběhu jejich ankety objevila na webu deníku N. „Dodal bych, že nám celá medializovaná kauza získala víc voličů, než by mohl získat ten poník. Marcel má na Facebooku podpůrné vzkazy a je to skvělý příklad toho, že stojíme na určitých principech, které nejsou jen předvolebními hesly,“ napsal.

Další člen pirátského krajského sdružení Olomouckého kraje Zdeněk Žák zase navrhoval odložení celého „problému“. „Vzhledem k závažnosti projednávaného tématu mi zde chybí možnost odročení a projednání,“ napsal Žák. Kolegové mu ale vysvětlili, že to kvůli času nejde.

Kolaja: Chvíli to byla remíza

Anketa tedy proběhla, Kolaja s poníky po líté anketní bitvě prohrál a v době, kdy zvířata vozila děti, se akce neúčastnil. „Byl jsem v Olomouci ještě na dvou jiných místech. Chápu, že někteří hlasovali pro princip subsidiarity, kdy si organizátoři řekli, že akce bude vypadat takhle. Prostě se tak rozhodli, já to respektuji a dohodli jsme se, takže žádný konflikt nevznikl. Takže bych z toho nedělal žádné drama,“ sdělil MF DNES Kolaja.

Ten je prý proti využívání zvířat k takovým účelům. „Nemusí to nutně být týrání zvířat, ale nejsem toho úplně fanda. Tak jsem chtěl, jestli by šlo můj přístup při akci respektovat,“ uvedl lídr Pirátů.

A co říkal samotnému výsledku ankety, ve které s poníky těsně prohrál? „On se ten výsledek v průběhu tak nějak měnil. Když jsem to viděl naposledy, tak to byla remíza. Řekněme, že ta anketa byla tak trochu zbytečná, protože jsme se dohodli, jak to bude, a bylo to vyřešené,“ řekl Kolaja.