Huawei je jen součást mozaiky, problém je širší, řekl lídr Pirátů do voleb

K současnému tématu cenzury na internetu Kolaja v Rozstřelu uvedl, že je třeba důsledně odlišovat problematické příspěvky od těch neškodných. „Argumentovat těmi opravdu nejhoršími příspěvky by pořád nemělo být záštitou k zavedení kompletní cenzury,“ řekl Kolaja.



V otázce směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu viděl jako problémové zájmy nadnárodních korporací, například Googlu. „Lobbing těchto organizací by měl být transparentní,“ reagoval na námitku, že Google vynaložil nemalé finanční prostředky na iniciativu právě proti směrnici.

V případě úspěchu ve volbách by se Piráti pravděpodobně zapojili do některé z liberálních frakcí. Kolaja jako možnost zmínil Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Už dříve vyloučil účast v politické skupině, kde by s nimi byli i nacionalisté.

Z hlediska přístupu na internet označil lídr pirátské kandidátky připojení v Česku za nadstandardní. U tématu plánované sítě nové generace 5G však vyjádřil obavy kolem společnosti Huawei. „Je to jen součást mozaiky, ten problém je mnohem širší,“ řekl ke kauze kolem možné bezpečnostní hrozby.

„Měl by být nastaven nějaký přesný rámec, že technologie budou otevřené. Nesmí tam být nějaká černá krabička, u které nevíme, co dělá,“ dodal. Podle něj by bylo třeba využít síly jednotné EU k přesvědčení velkých výrobců, kteří by s něčím takovým určitě nesouhlasili. „Ale řešení tohoto problému zabere čas,“ řekl odborník na informační technologie Kolaja.

V kampani před volbami Piráti kladou důraz na zachování svobod, které Češi mají díky členství v Evropské unii, a na zajištění rovného zacházení s občany jednotlivých unijních zemí.

„Já se chci zaměřit na digitální agendu a informační technologie a vše co je s tím spojené, jako například občanská práva v dnešní digitální době, ochrana spotřebitelů, ale i třeba na problematiku technologického rozvoje,“ říkal Kolaja už dříve.

O pozici lídra kandidátky do Evropského parlamentu bojovalo šest Pirátů, ve druhém kole nakonec více hlasujících podpořilo Kolaju, který porazil poslance Mikuláše Peksu.