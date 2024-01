Bartoš nepřekvapil, míra podpory pro Gregorovou však ano, říká politolog

Piráti by podle Bartoše měli voličům dále nabízet změnu a překonávat bariéry. Zdůraznil výdrž, pracovitost, obětavost a odvahu dělat správné věci. „Motivace mi nechybí,“ řekl Bartoš.

V prvním kole hlasování dostal Bartoš 569 hlasů z 820, Gregorová 455. V něm se ale členové vyjadřovali jen k „přijatelnosti“ obou kandidátů. V pozici šéfa strany pro členy Pirátů byli oba kandidáti, a tak muselo být ještě kolo druhé. V tom Bartoš jednoznačně vyhrál.

„Překvapení se nekoná. Na druhou stranu otevřeně říkám, ten rozdíl nakonec není tak velký. Já jsem myslel, že tu podporu Ivan Bartoš bude mít větší i optikou toho, že nejen velká část Pirátů je nějakou formou zaangažovaná ve vládě na dobře placených místech, ale i tím, co si myslím, že hodně oslovovalo řadové Piráty. Jsou to stabilní preference. Piráti jsou jediným subjektem z pětikoalice, který dlouhodobě neztrácí, který se zastabilizoval, dokonce občas mírně roste,“ reaguje na volbu politolog Kubáček.

Bartošovi gratulovala i řada politiků, které jeho znovuzvolení také nepřekvapilo. “Blahopřeji Ivanu Bartošovi k obhajobě pozice předsedy Pirátské strany. Těším se na další společnou práci pro naši zemi a její občany,“ uvedl například premiér Petr Fiala.

„Beru to jako dobrou zprávu pro stabilitu a funkčnost vládní koalice. Přestože se s Piráty neshodneme na všem, daří se nám společně najít dobrá kompromisní řešení u řady důležitých rozhodnutí,“ napsal vícepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka.

Bartošova soupeřka Gregorová byla proti vstupu Pirátů do pětikoalice. Říkala, že když Bartoše v čele strany vystřídá, odchod z koalice iniciovat nebude, ale upozornila, že hlasování může vyvolat kdokoli z Pirátů. „Musím nechat kandidátce Gregorové, že mandát vyzyvatelky má mnohem silnější, než by se mohlo zdát. A to je pro ni důležitá zpráva. I pro její další působení ve straně. Má silnou pozici, což jí pomůže i v její evropské kandidatuře,“ dodává politolog.

Pirátská strana funguje podle politologa v určitém závětří pětikoalice. „Nejsou bezprostředně spojováni s provokativností vystupování některých členů vlády, s některými kontroverzními a ne příliš proobčanským rozhodováním,“ dodal na závěr Kubáček.