První kolo volby u Pirátů nerozhodlo. Čauky, mňauky, řekla Bartošova soupeřka

V prvním kole internetového hlasování, kterého se zúčastnilo 820 členů Pirátské strany, v němž se vyjadřovali k „přijatetelnosti“ obou kandidátů, dostal Bartoš 569 hlasů, Gregorová 455. Jako přijatelní v pozici šéfa strany jsou Piráty oba dva. A právě proto rozhodne až druhé kolo.

Piráti by podle Bartoše měli voličům dále nabízet změnu a překonávat bariéry. Zdůraznil výdrž, pracovitost, obětavost a odvahu dělat správné věci. Motivace mi nechybí,“ řekl Bartoš.

Jeho soupeřka Gregorová slíbila ve kandidátské řeči, že bude naslouchat všem členům, tedy i těm, kteří nejsou zcela spokojeni s dosavadním působením Pirátů ve vládě. „Nehodlám stranickou diskusi válcovat, chci použít obě křídla ke vzletu,“ řekla.

Komunikace vlády k občanům je strašná, řekla Gregorová

„Momentálně spíše ano,“ odvětila na dotaz, zda je pro setrvání strany ve vládě. Kritizovala komunikaci vlády k občanům.

Řekla také, že se její kandidaturou nekoná „růžová revoluce“ a přeje si, aby delegáti volili informovaně. Řeč ukončila pozdravem: „Čauky, mňauky“.

Byla proti vstupu Pirátů do pětikoalice. Říká, že když Bartoše v čele strany vystřídá, odchod z koalice iniciovat nebude, ale upozornila, že hlasování může vyvolat kdokoli z Pirátů. „Když se bavím s lidmi, oni chápou roli Pirátů ve vládě, jaký to má přínos, co hlídáme, že prostě nejsme servilní, dokážeme se ozvat, když se nám něco nelíbí, a zatlačit,“ řekl před celostátním fórem Pirátů v rozhovoru pro iDNES.cz vicepremiér Bartoš, který stranu s dvouletou přestávkou vede už od roku 2009.

Je favoritem volby, získal u regionálních organizací a od členů 12 nominací, Gregová obdržela dvě. Byla brněnskou zastupitelkou a od roku 2019 působí v Evropském parlamentu. V letošních eurovolbách bude dvojkou kandidátky Pirátů za dalším europoslancem Marcelem Kolajou.

„Hlasování o odchodu z vlády vyvolávat nebudu, nicméně pokud nějaký člen na fóru o tomto jednání vyvolá, tak nějakou pozici zaujmu,“ řekla Gregorová.

Vysvětlila, proč nepodporovala vstup Pirátů do pětikoaliční vlády. „Čistě na čísla jsme v té vládě nebyli potřeba a já jsem se mimo jiné obávala toho, že v této vládě budeme, řekněme, hrát páté housle, abych tak řekla. A to se mi úplně nelíbilo.“

Piráti představí i své kandidáty do Senátu

Piráti si zvolí i zbytek předsednictva a v Brně také představí své kandidáty do Senátu. Hodnotit budou i práci ve Sněmovně, v krajských zastupitelstvech a Evropském parlamentu. Na úvod programu jsou zařazená i vystoupení hostů, dorazit by měli premiér Petr Fiala z ODS či předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska.

V posledních volbách do Sněmovny kandidovali Piráti s hnutím STAN. Koalice získala 15,62 procenta hlasů a 37 mandátů, její voliči ale výrazně upřednostnili kandidáty nominované hnutím STAN, a tak mají Piráti jen čtyři poslance. Ve vládě je kromě Bartoše zastupují ministr zahraničí Jan Lipavský a ministr pro legislativu Michal Šalomoun.