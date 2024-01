Moje nejžhavější želízko v ohni je teď zákon o podpoře bydlení, říká Bartoš

Volba šéfa Pirátů dopadla asi těsněji, než jste sám čekal. Nepřekvapilo vás to trochu, jak silnou podporu získala Markéta Gregorová?

Hlasování bylo dvoukolové, i v minulé volbě předsednictva poslali do druhé volby mě a Lukáše Wagenknechta. A jak jsem procházel i tou nominační kampaní, tak na řadu věcí má Markéta velmi podobný názor i jako já. Jsou zde nějaké věci, které se liší. Například to, co je možné, nebo není možné vyjednat v koalici, či jaká je síla Pirátů v jednotlivých vyjednáváních. Myslím si, že to je i nějaký signál, že o tom, jaké jsou výchozí pozice pro vyjednávání a tom, čeho jsme dosáhli, musíme i výrazně líp informovat dovnitř Pirátské strany, protože i ten spor byl vlastně postaven na kritice toho, že Piráti nejsou ve vládě dostatečně průrazní.

Budete v předsednictvu Pirátů nově obkroužen většinou žen. Jak to změní fungování strany, když budete mít vedle sebe ve vedení většinu žen?

Jsem rád, že konečně ve straně vytváříme takové prostředí. U mě na ministerstvu máme jak vyváženost mužů a žen, tak i třeba pay gap, rozdíl mezd mezi muži a ženami, někde pod jedním procentem, pokud se nepletu. A já jsem rád za tu skladbu týmu.

Pirátská strana oceňuje kvality lidí, moc se nedívá na to, jestli se jedná o muže nebo ženu. Takže podle mě to je zpráva, že když nastavíte dobré podmínky, tak se nehraje se na to, jestli jste muž nebo žena. Většina úspěšných žen má zároveň docela silnou i třeba regionální nebo komunální stopu v politice.

Pane předsedo, poté, co jste vyhrál, řekl jste – když v něco věřím, jdu a rvu se o to. O co se právě teď chcete porvat?

Jedna z mých velkých priorit na ministerstvu pro místní rozvoj je reforma bydlení pro život a zákon o podpoře bydlení. Ten zákon jsme připravovali ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, mluvil jsem o něm s prezidentem, ten opakovaně mu vyjadřuje podporu, a myslím si, že je to zákon, který významně může změnit politiku bydlení v České republice. A čekáme na něj téměř 30 let. Tak to je teď moje nejžhavější želízko v ohni, když neberu spouštění eDokladů.

Vaše protikandidátka řekla, že komunikace vlády s občany je strašná. Nevím, zda budete souhlasit, že je strašná, ale možná, že i vy uznáte, že rezervy tam jsou. Co se s tím dá dělat? Aby lidé uvěřili tomu, co jim sděluje premiér a co jim sdělují členové vlády.

Nerad škatulkuji a nedám lidi do jednoho pytle. Když se řešily demonstrace, ať už jejich povaha byla jakákoliv, tak je v povaze některých stran prostě je definovat je nějakým způsobem. Já se snažím se spíš dotazovat, proč tam ty lidi jsou a jaké jsou jejich požadavky a myslím si, že třeba v tom je rozdíl mezi způsobem, jak přistupujeme my Piráti i třeba k řešení společenských problémů, a jak třeba někteří naši koaliční partneři. A pokud jde o celek, to není žádný alibismus, samozřejmě složité politiky koordinujeme, jak o nich budeme jako vláda hovořit, ale ve finále je to Úřad vlády, který má ten hlavní komunikační kanál.

Jaký výsledek eurovoleb by byl pro vaši stranu a pro vás osobně úspěch?

Chtěl bych obhájit tři mandáty a lídr kandidátky Marcel Kolaja do evropských voleb hovoří o čtyřech. Myslím si, že jsme autentičtí jak v české politice, tak i v evropským kontextu. Byť tam jsou progresivní strany, které mají podobný program jako my, myslím si, že je důležité se podívat na hlasování zástupců Pirátské strany v Evropském parlamentu a zbytku europoslanců, protože pirátští poslanci ve většině vždycky hlasují tak, jak jsou oficiální pozice České republiky, vlády a jejich stran, zatímco řada poslanců i od našich koaličních partnerů hlasuje jinak, než třeba jejich domácí strana v politice vystupuje.