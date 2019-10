Pirát navrhuje u voleb snížení kvóra i to, ať lidé volí i korespondenčně

Piráti mají trpkou zkušenost z voleb do Evropského parlamentu, v nichž dostali 4,78 procenta hlasů a těsně se do europarlamentu nedostali. Letos dopadli výrazně lépe. Volilo je 330 844 voličů, což znamenalo 13,95 procenta hlasů a stačilo to na zisk tří mandátů v europarlamentu. „Ale s naší zkušeností z minulosti to nesouvisí, navrhuji to proto, že to je částí našeho programu,“ řekl iDNES.cz Pikal.

Avizoval také, že se bude snažit prosadit, aby lidé v eurovolbách mohli hlasovat korespondenčně. „Jiné státy to umožňují,“ argumentuje. Už dříve poslanci Pirátů a TOP 09 navrhli korespondenční volbu u voleb do Sněmovny a při volbě prezidenta.



Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna poslancům řekl, že se zavedením možnosti korespondenční volby počítá také vnitro a připravuje proto zákon o správě voleb. „Chceme, aby to bylo upraveno v tomto zákoně obecně,“ uvedl Mlsna.

Poslance TOP 09 Dominika Feriho zajímalo, kdy návrh vlády dostanou poslanci. „Bude předložen na vládu v prosinci a do Sněmovny v lednu 2020,“ uvedl náměstek ministra vnitra.