Vnitro chce změnami přilákat voliče. Elektronické volby neplánuje

Normu poslal vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček do připomínkového řízení. V pátek změny v zákoně osobně představil. Věří, že novinky spíše přinesou nárůst volební účasti, nikoliv pokles.

„Plníme tím slib, jaký jsme dala jako vláda a odpovídá požadavkům 21. století. Volby nemohou být zastaralé,“ uvedl v pátek. Materiál splňuje jeden z cílů prohlášení vlády premiéra Andreje Babiše. Jeho vláda se zavázala zjednodušit volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám.



První změny by podle návrhu voliče čekaly už v krajských volbách v příštím roce. Legislativa totiž počítá s účinností od 1. července 2020.

Nově by lidé mohli hlasovat ze zahraničí korespondenčně. Voliči by byli evidováni ve zvláštních volebních okrscích. Poštou v zahraničí půjde volit poslance, europoslance a prezidenta.

PŘEHLEDNĚ: Navrhhované volební změny Bude pouze jeden hlasovací den, a to vždy pátek od 07:00 do 22:00

Bude možnost odevzdat hlas v předstihu , v pondělí nebo ve středu volebního týdne na obecním úřadu během určených dvou hodin do speciální urny ve dvou obálkách stejně jako u korespondenční volby.

, v pondělí nebo ve středu volebního týdne na obecním úřadu během určených dvou hodin do speciální urny ve dvou obálkách stejně jako u korespondenční volby. Zavádí se korespondenční volba ze zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a volby prezidenta.

pro volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a volby prezidenta. Návrh ruší povinnost doručování hlasovacích lístků všem voličům do domácností . Doručován bude pouze přehled stran bez obálky.

. Doručován bude pouze přehled stran bez obálky. Elektronizace volebního procesu zahrne zřízení informačního systému správy voleb obsahující seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic. O vydání voličského průkazu bude možné zažádat na portálu občana, písemně nebo osobně u kteréhokoli obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu a určit si úřad, kde si žadatel průkaz vyzvedne nebo který ho žadateli zašle. (čtk, lre)

Jednou z největších změn je zrušení dvoudenních voleb. Česká republika je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny.

Hlasovalo by se tak pouze v pátek, od sedmi hodin ráno do deseti hodin večer. „Podle většinového názoru jsme se rozhodli pro pátek,“ uvedl náměstek pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna. „Doba, po kterou by lidé mohli hlasovat, je navíc o hodinu delší než v současném systému hlasování,“ uvedl.



Výpadek jednoho volebního dne kompenzují autoři návrhu zavedením možnosti hlasovat v předstihu v pondělí a ve středu ve volebním týdnu. „Dvě hodiny jsou minimum, kdy by bylo možné na obci v pondělí a ve středu odvolit,“ řekl Mlsna. Lístky by mohli lidé vkládat do speciální schránky v doručovací obálce. Obecní úřad následně předá obálky s hlasovacími lístky příslušné okrskové volební komisi.

V budoucnu už bez hlasovacích lístků

Změnit by se také měla distribuce hlasovacích lístků. Podle vnitra je totiž ten aktuální velmi neefektivní. Hlasovací lístky by se tak s výjimkou komunálních voleb již neměly doručovat. Voliči by dostávali pouze základní informace o pravidlech hlasování a přehled kandidujících volebních stran.

„Na 10 milionů obyvatel v případě voleb vytiskneme 14,5 milionů lístků. Při volební účasti je 7 milionů lístků zcela zbytečných,“ řekl Mlsna. Se zrušením volebních lístků ovšem vnitro počítá až v rámci voleb v roce 2023. „Na tohle musíme voliče připravit, aby zbytečně nečekali na volební lístky do posledního volebního dne,“ dodal.

Jednou z dalších větších změn, které vnitro připravilo, je zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů. Nově by po schválení zákona mělo být možné díky jednotnému seznamu voličů požádat o voličský průkaz na portálu občana, písemně nebo osobně u kteréhokoli obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu a určit si úřad, kde si žadatel průkaz vyzvedne nebo který ho žadateli zašle.

K zjednodušení přípravy voleb by také měla vést elektronizace volebního procesu včetně zavedení elektronického seznamu voličů, registru kandidátních listin a registru okrskových volebních komisí.

Zavést elektronické hlasování vnitro neplánuje. „Je to zejména kvůli bezpečnostním opatřením,“ uvedl Hamáček. Mlsna dodal, že si resort nechal vypracovat analýzu fungování v jiných státech. Podle něj tento trend ostatní středně velké státy pouštějí, a to zejména s ohledem na kyberbezpečnost a hrozbu, že neexistuje nástroj, který by zcela vyloučil kybernetický útok.