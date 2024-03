Profesor Šebo: Neočkovat děti je zločin, černý kašel je pro kojence smrtící

Petr Šebo v Rozstřelu řekl, že ho rostoucí počet případů nezaskočil. „Bohužel mě to vůbec nepřekvapuje. Čekalo nás to víc. Předně za to může covidová pauza, kdy černý kašel prakticky vymizel. Tím se přerušila přirozená imunizace očkovaných lidí a jejich hladina imunity proti černému kašli poklesla.“

Tím pádem podle něj přibyl počet citlivých jedinců v populaci. Dalším důvodem je také změna vakcíny proti černému kašli v roce 2007. Kojenci se od té doby očkují pediatrickou hexavakcínou. Ta sice spolehlivě brání před kojeneckou úmrtností, ale nezajišťuje plnou ochranu před samotnou nákazou a hlavně nemá dlouhodobou účinnost.

Problémy jsou po celém světě

„Ve všech zemích, kde přešly na tuto novou moderní vakcínu, během sedmi až deseti let nastaly větší výskyty černého kašle. Začalo to v Austrálii v letech 2009 a 2010. Pak v Kalifornii v roce 2010, poté v Británii a v Nizozemsku. My jsme měli první epizodu v roce 2014, teď se to rozjelo v měřítku naprosto nebývalém a uvidíme, kam až se to vyšplhá a jak to dopadne,“ popisuje Petr Šebo.

Nejvíce nákaz v tuto chvíli probíhá u dětí a mladistvých ve věku 14-17 let, tedy u těch, kteří novou vakcínu jako první dostali. „A proto se zřejmě budou řešit strategie, jak přeočkovávat tyto školáky i mladistvé, později i dospělé tak, aby potom nemohli onemocnění šířit. Současná vakcína byla vyvinuta a zavedena proto, že byla šetrnější ke kojencům, kterým se podává. Měla méně nepříjemných vedlejších účinků, které byly spojené se starou, takzvanou celobuněčnou vakcínou.“

V Rozstřelu pak profesor Šebo podrobně vysvětlil, jak jednotlivé vakcíny fungují, tedy jak ty původní, celobuněčné, tak nové, které se podávají v hexavakcíně kojencům. Problémem je podle něj v tuto chvíli to, že mladiství šíří černý kašel dál, což může mít vážné důsledky pro seniory, například pro jejich prarodiče.

„Obzvlášť když mají nějaké přidružené nemoci, může to být doslova fatální. Naštěstí za posledních 20 let tady umřelo jenom šest lidí na černý kašel, z toho dva byli senioři a čtyři byli kojenci. Ale tam jde o to, že ti lidé pak kašlou, dusí se třeba tři měsíce. Nespí a skutečně po té nemoci jsou doslova zdevastováni,“ varuje profesor Šebo.

„Žádné okamžité a rychlé řešení neexistuje, protože změna složení současné vakcíny je proces na 10 let a investice půl miliardy dolarů, kterou by musely učinit farmaceutické firmy, jež ty vakcíny vyrábějí,“ konstatuje Petr Šebo s tím, že žádnou změnu proto neočekává. Farmaceutické firmy totiž budou jen obtížně měnit systém, který funguje tak, že zachraňuje životy kojenců.

Naše vakcína by fungovala

Přitom jeho tým aktuálně vyvinul upravenou celobuněčnou vakcínu, která vychází z očkovací látky, jež se vyvinula a vyráběla v Československu a patřila mezi nejúčinnější na světě s velmi malými vedlejšími účinky. Dokonce prošla úspěšným testem na opicích a vyzkoušela se v rámci takzvaných pentavakcín, tedy v obdobě toho, co dostávají dnešní kojenci jako hexavakcínu.

Jak se černý kašel projevuje? Nemoc postihuje dýchací cesty, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Typický je postupný rozvoj opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji. Kašel, který nereaguje na běžné léky, se zhoršuje v noci. Může se objevit i krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta.

„Bohužel se mi nepodařilo sehnat nikoho, kdo by měl skutečně odvahu investovat půl miliardy dolarů a 10 let práce do zavedení vylepšené verze celobuněčné vakcíny. Ale mám jednu pozitivní zprávu,“ navazuje profesor Šebo.

„Můj dobrý přítel z Francie, doktor Camille Locht, začal před 20 lety vyvíjet nový typ vakcíny na bázi oslabené živé bakterie bordetella pertusis, tedy černého kašle. Měl to štěstí, že v Americe vznikla firma, která vykoupila příslušné patenty, sehnala investice a dneska jsou ve druhé fázi klinického zkoušení živé bakteriální vakcíny proti černému kašli, kterou testují na školácích ve Velké Británii,“ říká mikrobiolog.

Letos v červnu by se pak podle něj mohla laická i odborná veřejnost na celosvětové konferenci na pražském Ústavu molekulární genetiky seznámit se závěry celého výzkumu. „Když to dobře půjde, tak během dvou až tří let bude tato vakcína zaregistrovaná a přístupná k použití.“

Podle něj nepůjde o vakcínu pro kojence nebo malé děti. „Ale u starších školáků (kteří dnes černý kašel nejvíce šíří) se bude dělat to, že dostanou do nosu suspenzi této živé oslabené bakterie, která se pomnoží na sliznici a vyvolá správný typ slizniční imunitní odpovědi. A když se to dvakrát, třikrát zopakuje, vyvinou si takový typ slizniční imunity, že budou chráněni proti infekci a nebudou schopni ji dále roznášet. A tím se problém, doufejme, vyřeší.“

Antivaxeři jsou potenciální zločinci

V závěru Rozstřelu se pak Petr Šebo ostře vymezil proti rodičům, kteří své děti odmítají dávat očkovat. „Ze zákona je očkování povinné. Ale bohužel se tato povinnost nevymáhá pomocí sankcí. Pro tyhle bláznivé rodiče, který uvěřili nesmyslům nasátým z internetu a dalších zdrojů, že očkování je nebezpečné, nemám absolutně žádné pochopení. To jsou pro mě potenciální zločinci, kteří neohrožují pouze život svého vlastního dítěte.“

Proočkovanost na černý kašel je přitom podle něj vysoká, na úrovni 96 procent. Ale tito rodiče – potenciální zločinci – podle něj mohou za vznik pomyslných ostrovů neočkovaných dětí. „A právě tam se infekce může začít rychleji šířit a pak se rozšíří i do zbytku populace.“

A to je podle něj tím největším problémem, protože se tím v ohrožení ocitají děti se sníženou imunitou, případně děti, na které plnohodnotně nezabírá očkování. „A v tu chvíli už jim může jít o život. To je z mého pohledu extrémně nebezpečné. Rodiče, kteří svévolně, bez dobrého medicínského důvodu odmítají očkování svých dětí, jsou pro mě opravdu potenciálními zločinci. A z mého pohledu by se to mělo vymáhat daleko tvrději.“

„V Nizozemsku existuje bible belt, tedy, biblický pás. Tam žijí ultraortodoxní křesťané, kteří odmítají očkování. A z tohoto pásu se pravidelně šíří infekce černého kašle po celé zemi. A mají tam takový výskyt černého kašle, který jsme si až donedávna nedovedli vůbec představit. A mají ho právě i u kojenců a nejmenších dětí,“ uzavírá mikrobiolog.

