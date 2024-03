Infekčnost černého kašle je až týden. Antibiotika potíže nevyřeší, říká primář

Jak se šíří černý kašel?

Černý kašel je kapénková nákaza, to znamená, že se šíří při blízkém kontaktu, zejména v uzavřených prostorech. Nejvíce se nakazí děti v dětských kolektivech, ať už ve školce nebo ve škole. Nakazit se můžeme i v rodině, pokud žijeme v úzkém kontaktu a trávíme společně čas v bytě.

Naopak riziko nákazy třeba ve veřejném prostoru, při nákupech nebo při krátké jízdě tramvají, je poměrně malé. Je to opravdu kapénková nákaza, je to o tom, že někdo zakašle, vykašle kapénky s bakterií a ty potom my ostatní vdechneme.

Jaké má černý kašel příznaky?

Začíná nenápadně, je to bolest krku, rýma, zarudnutí spojivek, škrabání v krku. Může to být lehce zvýšená teplota a potom se přidává úporný dráždivý kašel. Ten může bohužel trvat i řadu týdnů a může být opravdu velmi obtěžující zejména v noci, kdy se pacient nevyspí, protože má záchvaty dráždivého kašle, které i poměrně špatně reagují na léky proti kašli.

Zejména závažné, to platí u malých dětí do jednoho roku věku, není kašel, ale jsou to takové stavy bezdeší. Malá miminka přestávají na krátký čas dýchat a to je může ohrozit i na životě. Takže u malých dětí, které mají ještě nevyvinuté a velmi málo prostorné dýchací cesty, to může být závažnější. U dospělých je to otravná záležitost, která se může vléct řadu týdnů, ale naprostá většina těch případů končí samovolným uzdravením.

Jak lékaři testují pacienty na černý kašel?

Od covidu máme moderní vyšetřovací metody. Všechny laboratoře umějí takzvaný PCR test, kdy se hlubokým výtěrem z nosohltanu, jak jsme to všichni zažívali za covidu, získá vzoreček. Ten se potom vyšetří a do druhého dne je jasné, jestli tam bakterie v krku je nebo není.

Pokud tam je, pak pacient dostane antibiotika. Je potřeba ale říci, že antibiotika zabíjí bakterie, čímž zabrání šíření nákazy, neovlivní ale příliš samotné potíže. Takže i přesto, že pacient dostane antibiotika, tak potom řadu týdnů může obtěžující kašel trvat. A není to nic, co bychom nevěděli, neznali a nečekali, proto doporučujeme chránit se dopředu.

Pokud někdo má černý kašel, tak je potřeba být v karanténě, jako tomu bylo během covidu?

Pokud má někdo prokázané onemocnění, tak skutečně musí zůstat v izolaci, protože nechceme, aby se infekce šířila. Vyšetřují se navíc kontakty zejména v úzké rodině, případně při nějakém hromadném výskytu tak i ve školkách nebo ve školách.

Jak dlouho je takový pacient infekční?

V průměru je to pět dní od začátku léčby antibiotiky, nejvýš týden. Pokud člověk zůstane doma a nechodí do práce nebo do školy, tak by potom měl být v pořádku a neměl by už nikoho ohrožovat.

Během covidu doporučovali odborníci nošení roušek a respirátorů. Platí toto doporučení i u černého kašle?

U každé kapénkové nákazy respirátor nebo rouška chrání, protože zkrátka jsou bariérou, která zabrání šíření kapének do okolí. My prosíme pacienty, pokud jdou třeba k lékaři, sedí v čekárně nebo pokud jedou k lékaři hromadným dopravním prostředkem, aby si je vzali. Chrání tím okolí a pokud jsme takto nemocní, je úplně jedno, jakou infekcí dýchacích cest.

Je dobré pět až šest dní zůstat doma, neohrožovat je nákazou okolí. Na druhou stranu jsou tady lidé, kteří jsou zdraví, nemají žádnou nákazu, ale potřebují chránit sami sebe, protože třeba podstupují závažné léčbu, protože mají závažné onemocnění.

Pro takové lidi může být nákaza velmi nebezpečná a ti pak také nosí roušku nebo respirátor, pokud musejí do veřejného prostoru. Tam, kde je velké nahromadění lidí, zase prosíme veřejnost, aby vůči nim byla ohleduplná a nějak se jim neposmívala a nebránila jim v tom, aby chránili sami sebe.

Jaká další prevence může pomoct zastavit šíření nákazy?

Tam, kde existuje očkování, vždy radíme nechat se očkovat a sledovat doporučení lékařů. Zcela určitě je nutné dodržet očkovací kalendář v dětském věku, ale i v dospělém věku by se lidé měli poradit s praktickým lékařem, která očkování jsou pro ně vhodná z hlediska jejich životního stylu a rizik.

Jiná rizika má člověk, který je myslivec nebo rybář a chodím do lesa. Něco jiného je, jestliže jsem učitel nebo pracuji za kasou v obchodě. Vždy je dobré poradit se, která očkování jsou pro dotyčného nejvhodnější. Druhou prevencí jsou běžné věci, jako například větrání, vyhýbání se nakaženým a ohleduplnost vůči ostatním.