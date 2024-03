Pražský primátor prodělal černý kašel. Na výboru vystoupil bez respirátoru

V Česku letos počet případů černého kašle strmě stoupá, od začátku roku do konce minulého týdne jich Státní zdravotní ústav zaznamenal 2273. Více případů černého kašle lékaři evidovali naposledy v roce 2014, kdy bylo za celý rok přes 2500 nemocných, předtím na začátku 60. let po zahájení očkování.

Primátor a poslanec Svoboda se rozohnil během projednávání bodu, který se týkal sporů v pražské hygienické službě. Členům výboru řekl, že na středeční jednání přišel proto, že mu bylo řečeno, že je potřeba, aby přišel.

„Už mám šest dní antibiotika“

„Jsem těsně po odléčení pertusi. Přišel jsem, protože už mám šest dní antibiotika, čili nejsem infekční, jak mě ve škole učili, doufám, že dobře. Ale dobře mi není. A abych tady řešil takovou prkotinu, to fakt nejsem ochotnej,“ řekl. Během jednání měl ochraptělý hlas a kašlal.

Na to reagoval s úsměvem místopředseda výboru Tom Philipp (KDU-ČSL). „Všichni v téhle místnosti doufají, že tě to naučili dobře, že vybrali správné antibiotikum. Protože po těch třech hodinách, co tu sedíme, bychom pravděpodobně aspoň my, co jsme tu blíž...,“ poznamenal Philipp.

Svoboda ho ujistil, že dostal nová účinná antibiotika. Na výboru neměl ochranu dýchacích cest, na což ho poté upozornila poslankyně Romana Bělohlávková (KDU-ČSL). „Aspoň ten respirátor to, kolego, chtělo,“ řekla.

Ještě v úterý Svoboda respirátor nosil. Měl ho například, když podepisoval smlouvu mezi Prahou a mezinárodní sítí měst ICORN, která pomáhá spisovatelům a umělcům v ohrožení a podporuje svobodu projevu v zemích s nedemokratickým režimem.

Typický je záchvatovitý kašel

Černý kašel je nejzávažnější pro novorozence a kojence, u nich se mohou rozvinout život ohrožující komplikace. Typický je záchvatovitý kašel trvající déle než týden. Důvodů, proč se černý kašel nyní v Česku šíří více, může být podle odborníků několik.

Větší vlny nákazy se vrací pravidelně po několika letech. Očkovat se také začalo vakcínami, které jsou pro malé děti šetrnější a mají méně nežádoucích účinků, tvoří ale jiný typ imunity.

Nižší je také proočkovanost populace, protože někteří rodiče své děti očkovat nenechávají nebo podání vakcíny odkládají.

Očkování proti černému kašli je v Česku povinné, dává se jako součást takzvané hexavakcíny, kterou dostávají děti v prvním roce života a znovu se přeočkovává v deseti nebo 11 letech. Podle odborníků ale ochrana postupně slábne, proto doporučují přeočkování i dospělých.