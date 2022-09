Kdo ve volbách stojí za Pavlem? Herci a diplomati, je pro ně jediný myslitelný

Václav Marhoul scénárista a režisér

Režisér oceňovaných filmů Nabarvené ptáče nebo Tobruk Václav Marhoul zná generála Pavla osobně přes 20 let. „Za ta léta jsem ho poznal jako zásadového, čestného a slušného člověka,“ řekl redakci iDNES.cz několika Českými lvy oceněný umělec. Ze stejných důvodů je podle Marhoula také Pavel nejlepším možným kandidátem na nového českého prezidenta.

Pavlovi pomáhá i v předvolební kampani jako moderátor. „Už druhým měsícem s ním jezdím po republice a moderuji jeho debaty s občany,“ popisuje. V tom bude pokračovat až do konce října.

Radek Banga zpěvák

„Petra Pavla sleduji už hodně dlouho, od dob, kdy zastával post předsedy Vojenského výboru NATO v Bruselu (v letech 2015 až 2018, pozn. red.). Již tehdy mě zaujalo, co říká a jak to říká a pomyslel jsem si, že by byl dobrým politikem,“ popisuje zpěvák svou cestu k podpoře Pavla.

„Postupně, i s tím jak se vyvíjely některé události ve světě, zejména pak v době covidové pandemie, jsem začal registrovat, že i jiní lidé si myslí, že by mohl být optimálním kandidátem na dalšího prezidenta České republiky,“ komentuje zpěvák dále.

Při osobním setkání si podle svých slov Banga potvrdil, že toho má s Pavlem hodně společného, mají velmi podobné vnímání světa a sdílí vizi, kterým směrem by se mělo Česko ubírat, tedy prozápadní a prounijní.

„Myslím si, že v dnešní době krize by hlava státu měla umět najít společnou řeč, vést debatu s klidem a chladnou hlavou, nekřičet, to nikam nevede. A myslím, že přesně to pan generál umí a že ve svém životě mnohokrát dokázal, že krizové situace zvládá bravurně,“ míní Banga.

„Kdo jiný z těch kandidátů udělal pro Česko víc než on,“ dodal zpěvák s tím, že Pavla vnímá jako autoritu, které se není třeba bát, ale vedle které se cítíte v bezpečí. Nadšený je i z potenciální první dámy, Pavlovy manželky Evy.

Petr Čtvrtníček herec

Herec Petr Čtvrtníček se k podpoře Petra Pavla vyjádřil stručně. „Nikoho lepšího nevidím. A zrak mám poměrně dobrý,“ uvedl.

Čtvrtníček dal svou politickou orientaci najevo i v minulosti. Před parlamentními volbami v roce 2021 podpořil koalici SPOLU, natočil pro ni sérii spotů. Herec a komik je známý i díky satirickému pořadu Česká soda, ve kterém s ostatními herci parodovali politiky.

Byl by Petr Pavel dobrý prezident? celkem hlasů: 451 Ano 58 %(261 hlasů) Ne 37 %(168 hlasů) Nevím 5 %(22 hlasů)

Milan Šteindler herec

„V Evropě zuří největší válka od druhé světové války. Navíc přichází ekonomická krize. Osobnost pana generála jakožto bývalého vysokého činitele NATO nám zajišťuje určité směřování, o které mi jde, tedy nevystupovat z Evropské unie a zůstat v Severoatlantické alianci,“ vysvětlil Milan Šteindler, proč Pavla přišel podpořit.

Stejně jako ostatní osobnosti i on doufá, že se Pavlovi podaří spojit národ, „který jeho předchůdci celkem úspěšně rozpojili.“ Spoluzakladatel divadla Sklep a držitel Českého lva si generála váží za to, že je rozhodný a rozumný. „Myslím si, že jeho názory jsou takové, že se s nimi může ztotožnit velká část národa,“ poznamenal. Byl by spokojený i s Evou Pavlovou jako první dámou.

Vladimír Votápek diplomat a analytik

Vladimír Votápek v generálu Pavlovi vidí nejlepší volbu pro Českou republiku. „Naše země má před sebou nelehké období a on by mohl přispět k tomu, že ho zvládneme,“ okomentoval, proč ho přišel podpořit.

Odvolal se na slova Petra Pavla, který na zahájení kampaně prohlásil, že chce lidi spojovat. „Aby na Hradě neseděl zoufalý alkoholik, ale člověk, který již v minulosti dokázal, že dovede problémy řešit i s nasazením vlastního života. Věřím, že to republice velmi pomůže,“ dodal diplomat s tím, že od Pavla očekává manažerské vedení.

Votápek v devadesátých letech působil jako diplomat na ministerstvu zahraničních věcí, naposledy jako generální konzul v Rusku v Petrohradu. Nyní pracuje jako analytik rizik v automobilové společnosti WITTE.

Daniela Kolářová herečka

Pavlových zkušeností si cení i další jeho podporovatelka herečka Daniela Kolářová, známá třeba z filmů Noc na Karlštejně, Léto s kovbojem nebo Na samotě u lesa. Vyzdvihuje jeho kontakty z domova i zahraničí.

„Po delší době je to člověk, který nemyslí jen na sebe, ale v daleko širším kontextu. Chce, abychom byli zemí, která se vrátí k prosperitě a měli jako Česko nějakou důstojnost a sám se důstojně chová,“ popisuje Kolářová, proč si myslí, že je Pavel dobrým kandidátem na nového prezidenta.

„Pro mě je důležité, že chce komunikovat, a také to umí, se zkušenými chytrými odborníky z praxe ohledně hledání řešení na problémy, které nás nyní trápí,“ dodává.

Herečka dodává, že jí Pavlovo členství v KSČ zprvu překáželo, ale přijala jeho prohlášení tohoto kroku za chybu a chápe i tehdejší okolnosti, které ho k tomu mohly, jako mladíka z rodiny příslušníka armády a komunistické strany, vést.

„Vzpomněla jsem si na to, jak jsme se celá třída na střední škole jednoho dne tehdy stali členy Československého svazu mládeže, aniž by se nás někdo na něco ptal. Museli jsme si koupit modrou košili a dostali jsme legitimace. Dovedu si představit, že asi tehdy v jeho rodině nebylo o čem diskutovat,“ vnímá herečka.

Petr Kolář diplomat

Petr Kolář je bývalým velvyslancem ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku. Pavla přišel podpořit, protože ho považuje za zkušeného, hodnotově ukotveného člověka, který dokáže projít krizí a „ctí vládu právního státu a respektuje jiné názory.“

Kolář oceňuje i jeho vnitřní sílu a nadstranickost. „Prezident nemá a ani nemůže být apolitický, ale měl by pomáhat moderovat debatu k rozumnému a odpovědnému tvůrčímu přístupu.“

Již dříve vyjádřil Pavlovi podporu i Zdeněk Svěrák. Pomohl mu s krátkým videem určeným pro sociální sítě, kde Petr Pavel známému herci volá, aby mu přes videohovor oznámil, že hodlá kandidovat a žádá ho o pomoc se sbíráním podpisů. „Prostě chci, aby byl prezidentem. To je vše,“ komentoval pro iDNES.cz Svěrák.

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR zahájil kampaň v úterý u Písecké brány nedaleko Pražského hradu. V publiku seděli kromě osobností z veřejného života i lidé z jeho poradního týmu proti krizi.

Vede ho bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, spolu s ním má Pavlovi radit i ekonom Vladimír Bezděk, předseda představenstva v investiční společnosti AVANT, který dříve řídil slovenskou pojišťovnu Generali a pojišťovnu ČSOB. Další ze členů Pavlova týmu je sociolog Jan Hartl, který stál za vznikem výzkumné agentury STEM/MARK.

Generála přišla podpořit i jeho manželka. „Nikdo nejsme dokonalý, ale myslím, že vše, co manžel v armádě pro zemi udělal, hovoří za vše,“ řekla Eva Pavlová.

Pokud by Petr Pavel volby vyhrál, klade si za cíl promlouvat klidným a jasným hlasem. Chce společnost spojovat a nikoli rozvracet.

Aby mohl Pavel kandidovat, musí nasbírat 50 tisíc podpisů. Zatím jich má polovinu. V průzkumech patří spolu s bývalým premiérem Andrejem Babišem mezi favority prezidentské volby. Babiš však zatím kandidaturu neohlásil.