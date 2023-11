Pavel neodolal italskému klenotu na dvou kolech. Jízda byla radost, uvedl

„Dnes jsem navštívil sídlo společnosti Moto Guzzi. Z malé rodinné firmy na výrobu motocyklů se v průběhu 100 let stala motocyklová ikona s celosvětovou působností. To je inspirující příběh. Jednu z jejich motorek jsem si v městečku Varenna v podhůří italských Alp vyzkoušel. Byla to radost,“ napsal prezident na sociálních sítích.

Prezident v Itálii jednal s nejvyššími tamějšími představiteli. Promluvil také například ke krajanské komunitě a vystoupil s přednáškou ve škole NATO Defense College či zavěsil věnec k pamětní desce Milana Rastislava Štefánika a československých legionářů. Ve středu přejel vlakem do Milána a poté zamířil přímo do společnosti Moto Guzzi.

S Pavlem na delegaci do Itálie vyrazili také zástupci řady českých společností. Mezi nimi jsou například Aero Vodochody Aerospace, Asociace leteckého a kosmického průmyslu, Asociace nanotechnologického průmyslu, Český plynárenský svaz, Frentech Aerospace, Škoda Transportation, Univerzita obrany nebo Oxygen Biotech. Jejich představitelé se zúčastnili podnikatelských fór v Římě a Miláně.