Rusko zůstává hrozbou pro Evropu, řekl Pavel. S Itálií slibuje pomoc Ukrajině

Rusko je v současnosti nejvýznamnější a bezprostřední hrozbou pro evropskou bezpečnost a pro spojence v NATO, řekl prezident Pavel v Itálii. Režim ruského prezidenta Vladimira Putina podle něj otevřeně deklaruje, že bojuje proti kolektivnímu Západu.

Ruské imperiální ambice by podle Pavla neměly limity, pokud by nebyly stanoveny. „Pokud mu to bude dovoleno, Rusko se nebude zdráhat vzít si regiony bývalého východního bloku,“ poznamenal.

Země, které stále nejsou členy Evropské unie a NATO, podle něj čelí velkému riziku. „Proto je velmi důležité podporovat státy jako je Moldavsko, Gruzie či Bosna a Hercegovina,“ řekl.

Rusko přineslo dalekosáhlý vojenský konflikt do Evropy, způsobilo na Ukrajině obrovské lidské utrpení a destrukci, uvedl prezident. „Rusko, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, si osvojilo imperialistické, vražedné tažení proti suverénní zemi a páchá válečné zločiny rozměrů, které nebyly v Evropě k vidění v posledních 80 letech s výjimkou masakru ve Srebrenici,“ řekl Pavel.

„Pokud by Rusko těžilo ze své agrese, jeho chuť by vzrostla. Navíc by to mohlo inspirovat další země k použití vojenské síly v honbě za svými zájmy,“ dodal Pavel.

Neúspěch Ukrajiny je neúspěchem všech

Itálie i Česko podle něj zastávají názor, že neúspěch Ukrajiny by byl neúspěchem všech. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by pro Evropu jakákoli nestabilita v regionu byla ohrožením, míní.

Spolupráce mezi Českem a Itálií má podle prezidenta obrovský potenciál dále růst. Jedná se o rozšíření kooperace ve všech perspektivních oborech, kromě energetiky a obrany zmínil Pavel letectví, kosmický průmysl, dopravní infrastrukturu, vzdělávání, vědu či výzkum.

Tématem jednání s oběma italskými státníky byla také migrace. Pavel považuje za důležité najít společnou evropskou politiku pro řešení problému a konkrétně pomáhat nejen financemi, ale také například vysíláním expertů nebo poskytnutím logistického zázemí pro záchytná místa nejlépe v zemích původu migrace.

Podle Pavla je důležité podle možností přispět k ochraně vnějších hranic Evropské unie či k lepší readmisní a azylové politice. Zkušenost s migrací má podle něj Česko poměrně velkou i vzhledem k tomu, že na jeho území je stále více než 370 tisíc ukrajinských uprchlíků, což podle prezidenta italská strana velice ocenila.

Migrace se nedá řešit stát od státu, je potřeba na ni pohlížet jako na společný problém. „Do budoucna se migračním vlnám z různých zemí nevyhneme, protože svět nebude stabilnější, vliv klimatické změny bude podněcovat další migrační vlny,“ tvrdí Pavel.

6. července 2023