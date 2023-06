Až na dva přešlapy Pavel start zvládl. Sbližuje vládu a opozici, cení si politolog

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci k příležitosti 100 dní v úřadu řekl, že se u nás opět zabydlela blbá nálada. Také máte ten pocit?

Ano, ale tu blbou náladu cíleně podněcují mnozí politici, protože se nevěnují veřejnosti a nemají promyšlenou strategii. Jeden den občany připravují na nepříjemné novinky, ale pak ty změny ani nedodrží. To tu blbou náladu jen umocňuje.

Pro občany je to vzkaz, že slušnost, poctivost a úcta k pravidlům se nevyplácí. A prezident mě zklamal, že když už toto téma zmínil, že se tomu dál nevěnoval a neřekl, co s tím hodlá dělat.

Řekněte mi na úvod v pár větách, jak zatím hodnotíte jeho start?

Až na nějaké dva momenty si myslím, že úřad vykonává důstojně. Vnímám pozitivně, že dělá řadu kroků, aby zklidnil politickou situaci v zemi. Velmi oceňuji, že jako první český prezident pravidelně svolává jednání mezi premiérem a lídrem opozice. To může u řady věcí přinést zklidnění a tlak na Fialu a Babiše, aby některá témata řešili nadstranicky a bez hádek.

Přiznám se, že podobně jako je aktivní v zahraniční politice, tak bych ocenil, aby byl aktivnější i v některých vnitropolitických otázkách. Mám na mysli zejména současnou vládní bezradnost s řešením rozpočtu a úspor.

Neříkám, aby přicházel s daňovými a ekonomickými návrhy, ale možná by mohl vymyslet nějaký formát, kam by pozval ministra financí a reprezentanty různých ekonomických směrů a vytvořil neutrální prostor pro jednání.

Jaké dva momenty, které podle vás nebyly důstojné, jste měl na mysli?

Jako velkou komunikační chybu vnímám jeho vystoupení na Terezínské tryzně (kde mimo jiné hovořil o zločinech našich předků a odpovědnosti, kterou mají přijmout jejich potomci, pozn. red.). Ten projev pronesl na špatném místě a ve špatné době. To byl komunikační přešlap. Beru, že je nováček a věřím, že si to příště lépe ohlídá. Ale na místě, kde pod nacistickou mocí systematicky umírala česká elita a kde zemřela velká část Židů z protektorátu, byla jeho slova nepatřičná.

Jako daleko menší lapsus pak vnímám jeho cestu do Bavorska, kam jel na motorce. Upřednostnil svůj koníček před společenským přesahem a bezpečností. Václav Havel také rád šoféroval vlastní auto, ale dělal to ve volném čase, nikoliv při oficiálních zahraničních návštěvách.

Dobře, zpátky ke sbližování vlády s opozicí. Prezident Pavel sice zavedl pravidelné schůzky s Fialou a Babišem, ve Sněmovně ale i přesto zažíváme téměř každé druhé jednání obstrukce a vyhrocenou atmosféru. Je vlastně v jeho silách tyhle dva tábory usmířit?

Jsem přesvědčen, že u některých témat ano. Nejprve třeba u zahraničně-bezpečnostních témat. A pokud se ukáže, že se tento přístup veřejnosti líbí, tak na to začnou reagovat i Fiala s Babišem a budou podle toho jednat. Nad některými tématy se hašteřit prostě nevyplatí. Za mě jsou ty schůzky velice pozitivní a měly by se stát tradicí i pro nástupce Petra Pavla.

Už jste zmínil, že v debatě k úspornému balíčku nebyl hlas prezidenta příliš slyšet. Podobné to bylo i u valorizace penzí, kterou sice podepsal, ale zároveň ji kritizoval a řekl, že k ní má výhrady a kdyby ji nenapadla opozice, tak ji dá k Ústavnímu soudu on sám...

Tím ale klamal veřejnost, protože to udělat nemohl. Nebo teoreticky mohl, ale Ústavní soud by jeho stížnost smetl ze stolu, protože u něj můžete zpochybnit pouze to, s čím nesouhlasíte a tudíž nepodepíšete.

Ale chci se na to dívat optimisticky a věřím, že si to pan prezident jen neověřil a že to nebyla taktika a záměr, jak mást veřejnost.

A co se týče prezidentova ticha okolo úsporného balíčku: je to chyba, nebo je úloha prezidenta nebýt v těchto otázkách nějak přespříliš vyhraněný?

Teď už je situace ohledně rozpočtu a úspor tak neudržitelná, že by k tomu promlouvat mohl a asi i měl. On zatím spíše jen hájil vládu a vysvětloval důvody, proč jsou úspory potřeba. Ale vedlo to jen k tomu, že vláda alibisticky získávala čas.

Před časem zase ministr Stanjura oznámil nutnost dalších úspor (20 miliard ještě letos, pozn. red.), ale vláda opět nekoná a bere si čas do léta. Už to začíná být neudržitelné. Teď by prezidentovi podle mě slušelo, aby svolal nějaký kulatý stůl vlády s ekonomy, kde se bude situace řešit.

Zatím jsme mluvili hlavně o zaváháních. Ale za co si pan prezident podle řady expertů zaslouží pochvalu, je zahraniční politika, ve které je oproti předchůdci Miloši Zemanovi opravdu aktivní. Za prvních 100 dní navštívil všechny sousedy, byl také na Ukrajině a v Bruselu. Tady není co vytknout?

Beru, že se zahraničí velmi věnuje. Přiznám se, že bych ale ocenil, kdyby to více ztotožnil s ekonomickou diplomacií. Protože na tom není nic špatného. Dělají to všechny sousední státy. A jestli je něco důležitého pro středně velkou ekonomiku typu Česka, tak je to ekonomická diplomacie.

Jsem ale rád, že mírnil svůj slovník, který měl, než složil slib. I k tématice Ukrajiny totiž vystupuje mnohem racionálněji než některé naše ústavní špičky.

Máte na mysli třeba šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou či předsedu Senátu Miloše Vystrčila a jejich postoje k Ukrajině a Tchaj-wanu?

Ano, prezident Pavel je v tomto více střízlivý a hlavně to nedělá s ideologickými floskulemi. Dějiny lidstva prokázaly, že nejhorší je, když do zahraniční politiky vtahujete bezduchou, prázdnou ideologii. A to se obávám, že předsedové obou našich parlamentních komor dělají.

Mají velká slova, která ale nenásledují velké činy, a pak se stávají pouze prázdnými glosátory, bez reálného vlivu a významu.

Když už jste zmínil ekonomickou diplomacii, ta po éře Miloše Zemana nemá v Česku příliš dobré jméno. Není to prostě tak, že voliči chtěli změnu i v tomto?

To by bylo krátkozraké a dětinské. Neumím si představit, že by italský premiér či francouzský prezident rezignoval na ekonomickou diplomacii kvůli svému předchůdci. Dělají to všichni, je potřeba se tomu věnovat. Jsme otevřená ekonomika a je v našem životním zájmu, abychom sledovali ekonomickou diplomacii a propagovali české firmy.

A aby byla taková diplomacie úspěšná, tak musí být kontinuální. V tomto bych tedy byl rád, kdyby Petr Pavel neřešil, jestli to dělal Klaus nebo Zeman, ale aby to hlavně dělal. Myslím, že je to jeden z úkolů českého prezidenta.

Dobře, pojďme dál. Kromě zahraničí se prezident Pavel vydal i na řadu cest do regionů v Česku. Daří se mu podle vás přesvědčit lidi v zapomenutých oblastech, že je tu i pro ně?

Jsem rád, že tam jezdí. A to i přesto, že jestli tu byl v minulosti někdo propagátorem cest do regionů, tak to byl právě Miloš Zeman. Jsem tedy rád, že to Petr Pavel nezavrhl a pokračuje.

Ještě víc bych ocenil, kdyby se potkával s lidmi bez řetězů a politických funkcí. Prostě s obyčejnými lidmi v terénu. Může se inspirovat třeba britskou královskou rodinou. Královna Alžběta II. a nyní i král Karel se vždy více setkávali se zástupci seniorských spolků, dobrovolníků, nebo třeba hasičů než s lokálními politiky.

Prezident v plánu na prvních 100 dní sliboval také to, že oproti Miloši Zemanovi zlepší komunikaci s médii. Ze začátku měl prezident Pavel pravidelné pondělní brífinky, které pak ale kvůli tomu, že byl v médiích až příliš, zrušil. Jak mu to tedy podle vás jde?

Je rozumné, že komunikuje pouze, když chce a když má co říct. To zrušení pondělních brífinků tedy kvituji, už se tam trochu točil v kruhu, vymýšlela se témata pro témata, jen aby byl v médiích.

Někdy už toho bylo příliš. A jinak jak už jsem říkal, ocenil bych, kdyby teď komunikoval témata ohledně úspor a rozpočtu, ale třeba i dostupnosti léků.

V plánu měl také jmenování prvních tří ústavních soudců. To se nakonec povedlo, i když to nebylo zdaleka hladké. Ústavně-právní výbor Senátu nedoporučil jeho kandidáty Baxu a Zemanovou. Senátoři si stěžovali, že to s nimi Pavel dopředu neprobral. Nakonec ale hlasováním prošli všichni. Učí se prezident teprve s poslanci a senátory jednat?

Učí se. Musí s nimi jednat v peřinkách. Oni mají rádi své pravomoci a odpovědnost, hlídají si je a nejsou ochotni se toho zřeknout. Ale myslím si, že nakonec tu situaci v Senátu poměrně zvládl.

Senátory velmi potěšilo, že je navštívil jako první. Nebudeme si nic nalhávat, rivalita mezi nimi a poslanci je obrovská. Obecně by měl tyto návštěvy dál držet.

Co říkáte na aktivity první dámy? I lidé z hradního týmu přiznávají, že co se týče kontaktu s médii, je poměrně ostýchavá…

To už je taková česká tradice. První dámy jsou většinou ohledně kontaktu s médii uměřené. Pro paní Pavlovou bude ideální, když se bude kontinuálně věnovat pár vybraným projektům.

Roli první dámy zatím nejlépe uchopily Olga Havlová a Livia Klausová. Doporučil bych paní Pavlové, aby pokračovala v jejich odkazu.

Na závěr, co od Petra Pavla čekáte do budoucna? Budou takto vypadat i jeho další léta na Hradě?

Pevně věřím, že u něj nedojde k tomu, co u jeho předchůdců, že se z Pražského hradu nezblázní. Snad bude i nadále v kontaktu s běžnými občany. To udrží čistou hlavu a autoritu ve společnosti. A snad se tak nedostane do klinče svých poradců a vrcholných politiků.