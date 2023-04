Zmizí kontroly u vstupu do Hradu? Prezident Pavel představí změnu opatření

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Barikáda hned na vstupu by měla prostě zmizet,“ řekl v březnu ministr vnitra Vít Rakušan v rozhovoru pro Českou televizi. Připustil, že by bezpečnostní rámy mohly být případně pouze na vybraných místech a prostor Hradu by byl monitorován.

Rakušan a policejní prezident Martin Vondrášek se zúčastní tiskové konference prezidenta Petra Pavla.

Kontroly před vstupem do areálu Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016 v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman. Hrad to tehdy hájil potřebou zajistit bezpečí turistů.

O zrušení kontrol se začalo mluvit více než před rokem. Změně byly podle ministra nakloněny bezpečnostní složky. Budoucnost kontrol teď měla určit bezpečnostní analýza rizik. Policisté ji už předložili týmu prezidenta Pavla.