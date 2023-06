Pavel nehraje mocenské hry, za sto dní naplnil očekávání, míní politolog

Důvěryhodnost hlavy státu v minulosti s nástupem nového prezidenta vždy vzrostla, uvedl Kopeček. Velký vliv na to podle něj má také vstup do veřejného prostoru.

„U Petra Pavla je vidět na začátku jeho mandátu velká agilita. Je to prezident, který nám velmi intenzivně cestuje po Česku. Je to prezident, který je velmi viditelný v rámci návštěv v zahraničí, což se pochopitelně promítá i do jeho popularity,“ popsal Kopeček.

Podobně tomu podle něj bylo také u Pavlových předchůdců, s příchodem druhého prezidentského období a hlavně v jeho závěru ale jejich aktivita výrazně klesla. „Uvidíme, jak to bude časem u Petra Pavla, bude-li zvolen podruhé,“ dodal Kopeček.

Splnil podle vás Petr Pavle očekávání pro prvních 100 dnů ve funkci? celkem hlasů: 376 Ano 92 %(347 hlasů) Ne 7 %(25 hlasů) Nevím 1 %(4 hlasů)

Pavel si na rozdíl od svého předchůdce Miloše Zemana často vybírá aktivity vybočující z konvenčního vnímání hlavy státu, jako například cestu na motorce do Bavorska. „Dají se číst jako promyšlená PR akce, která podporuje prezidentovu image,“ uvedl Kopeček.

Tvrzení exprezidenta Václava Klause, že cesta na motorce je ze strany Pavla frajeřina, označil za kuriózní. Klaus totiž v prvních letech svého prezidentství třeba řídil kombajn při dožínkách.

19. května 2023

Pavel v kampani sliboval střídmost v domácí politice. Přestože si od vlády udržuje odstup, nedalo se podle Kopečka očekávat, že bude pokračovat v Zemanových stopách a chovat se jako opoziční prezident, který si až „s carským apetitem“ užívá možností svého úřadu.

„Očekávatelně tak okamžitě po inauguraci jmenoval nového ministra životního prostředí Petra Hladíka. O něco později pak nekomplikoval ani další vládní změny v čele ministerstev školství a pro evropské záležitosti,“ uvedl Kopeček. To podle něj kontrastuje s chováním Zemana, který vládní výměny často protahoval či jmenování kandidátů na ministry blokoval.

Pavel zatím také nevetoval žádný zákon, ani změnu valorizace důchodů. Hlava státu sice uvedla, že by bylo dobré, aby zákon posoudil Ústavní soud, ale veto nepoužila. „Faktem je, že prezidentův postup tady trochu připomíná klasické úsloví o nažraném vlkovi a celé koze, což zjevně motivovala snaha udržet si odstup od tohoto nepopulárního kroku,“ uvedl Kopeček.

Také v zahraniční politice se Pavel podle politologa projevuje velmi očekávatelně, dominuje u něj téma války na Ukrajině. Mezi prezidentovými kroky a vládní linií není viditelný nesoulad, což býval častý problém české zahraniční politiky.

Do kategorie naplněných očekávání se podle Kopečka dá zařadit i jmenování ústavních soudců. Debata o první trojici navržených byla sice intenzivní, ale nakonec je Senát schválil poměrně jednoznačně.

Pavel byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Slib složil 9. března. Briefing k prvním 100 dnům v úřadu svolal Pavel na čtvrtek.