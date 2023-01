Spolupracovník Hladíka má obří štěstí. Získal byt, teď práci na ministerstvu

Stal se ředitelem odboru komunikace. Už tehdy přitom lidovci plánovali, že Petr Hladík bude novým ministrem, což se sice dosud nestalo, ale Hladíka do úřadu dostali oklikou a pracuje tu jako náměstek. Ač oba přišli o práci a znovu se potkali. Ministr životního prostředí Marian Jurečka jmenoval Polívku 14. listopadu. O Hladíkovi v čele ministerstva se přitom mluvilo prakticky od voleb. „Roli hrálo to, že moje pozice na magistrátu byla po volbách zrušena v rámci optimalizací. Hledal jsem práci a dozvěděl jsem se, že hledají vedoucího tiskového oddělení. Tak jsem si zažádal a pan ministr Jurečka mě do této funkce jmenoval,“ popsal Polívka.