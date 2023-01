Kompetenční žaloba nemá smysl, říká Hladík. Chce snížit energetickou závislost

Prezident vás nejmenoval ministrem. Je rozdíl mezi prací jako 1. náměstek a ministr?

To já nevím, já ministrem nikdy nebyl.

Budete usilovat o další setkání s prezidentem, budete se snažit ho přesvědčit, aby vás jmenoval?

Vicepremiér a náš předseda Marian Jurečka to řekl jednoznačně, že už o to usilovat nebudeme. Prezidentův krok považujeme za protiústavní. Pokud by mandát Miloše Zemana byl delší, požádali bychom jako KDU-ČSL premiéra, aby podal kompetenční žalobu. Vzhledem k tomu, že mandát prezidenta končí, soud by projednávání žaloby přerušil.

Námitky opozice, že jsme to měli udělat, jsou proto zbytečně. Ostatně premiér Babiš měl dvě šance to udělat a neudělal. Pokud by se to stalo i za nového prezidenta, bylo by na místě žalobu podat, aby se to do budoucna vyřešilo, jestli na to má prezident právo. V tuto chvíli to nedává smysl.

Je nějaký pokrok ve vyšetřování kauzy privatizace brněnských bytů, kvůli které vás prezident nechtěl jmenovat?

Žádný pokrok není, veškeré informace, které mám jsou pouze z medií, policie mě od loňského 19. října nekontaktovala. Jednou jsem byl v prosinci na policii jako svědek, to je celé.

Jaké hodnotíte start nového dotačního programu NZÚ - light?

Za pouhé dva dny si o dotace řeklo 2 265 domácností, které dohromady žádají více než čtvrtmiliardovou podporu. Převažují žádosti od seniorů především o příspěvek na výměnu oken a dveří. Ministerstvo je připraveno stávající alokaci 1,5 miliardy korun dále navyšovat.

V čem je nový program jiný?

Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože podporu až 150 tisíc korun jim pošleme zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Žádat je možné na dílčí opatření, například jen na výměnu oken nebo zateplení různě kombinovat, což je z hlediska úspor samozřejmě nejefektivnější a lze tak ušetřit až 40 % nákladů na vytápění.

Zatím je nejpopulárnější kombinace výměny oken a dveří, často doplněná o zateplení fasády. Žádosti chodí ze všech krajů, nejvíce ze Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Aktuálně také jednoznačně převažují žádosti podané před realizací úsporných opatření,

Připravujete i další novinky?

Zásadní je snížení energetické závislosti, pomoct těm, kteří nemají peníze. Právě proto odstartovala NZÚ - light. Chceme představit i další změny, posílení a rozšíření stávajících programů. Je to otázka třeba výměny kotlů, teď se mění hlavně ty na uhlí, chceme ale podpořit i výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Chceme podpořit i úpravy v bytových domech, zabývat se rekonstrukcí prázdných nemovitostí, aby splňovaly energetické parametry. Půjde o menší města a obce, kde je řada prázdných nemovitostí. Ale to je zatím jen vize do budoucna.

Připravujete i nějaké legislativní změny?

Vodní zákon, ústavní zákon na ochranu vody, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu...ty půjdou teď v prvním čtvrtletí do vlády. Třeba vodní zákon by měl razantně zareagovat na to, co se stalo na Bečvě.