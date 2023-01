Kandidát na ministra Hladík lobboval za zájmy podnikatele, od něhož koupil dům

Kriminalisté provedli razii v brněnských kancelářích včetně Petra Hladíka loni v říjnu. Tehdy mu při prohlídce zabavili počítač, diář a telefon. Podle zjištění Seznam Zpráv ho podezřívají z toho, že z pozice náměstka brněnské primátorky ohýbal zacházení s městským majetkem ve prospěch organizované skupiny.

Policie tehdy možné členy skupiny poslala do vazby. Hladík však stíhaný není. Podle jeho slov totiž jednal v zájmu města. V kauze s policií spolupracuje a trvá na tom, že s organizovanou skupinou nemá nic společného. Hladík je jedním z hlavních adeptů na post ministra životního prostředí.

Návrh KDU-ČSL však nepřijal prezident Miloš Zeman, který Hladíka odmítl jmenovat. Lidovci však prozatím Hladíka chtějí jmenovat do funkce náměstka a pak ministra. Hladík se kvůli tomu vzdal funkce na brněnském magistrátu.

Podezření na organizovanou skupinu

Seznam Zpráv v sobotu ráno však zveřejnily případ, který dosud známý není. Podle jejich zjištění se v něm Hladík ocitá v podezření ze střetu zájmů, protože jako náměstek hlasoval pro to, aby město poslalo čtyři miliony jeho známému.

Jenže Hladík od něj v minulosti koupil také dům, ve kterém žije dodnes. Stejného muže zároveň kriminalisté podezřívají, že byl součástí popisované organizované skupiny. Jde o podnikatele a advokáta Martina Unzeitiga.

Policisté nyní pracují s verzí, že právě Unzeitig zajišťoval pro skupinu obsazování městských domů bílými koňmi. Těm pak politici domy levně umožňovali odkoupit a skupina je tak ovládla.

Podle médií přímo Unzeitigovi, jeho příbuzným nebo společnostem v minulých letech brněnští politici přiklepli minimálně pět městských bytů či nebytových prostor. Přitom na byty v pořadnících čekají sociálně slabé rodiny i několik měsíců až let. Podnikatel je získal i přesto, že jeho rodina vlastní několik nemovitostí.

Hladík ale vazby na podezřelého označil za shodu okolností. „Nikdy jsem nedělal nic nezákonného, ze zištných důvodů. A přesto jsem vláčen policií a médii,“ uvedl.

Z pozice náměstka ale loni vylobboval, aby od jeho známého Martina Unzeitiga město ve čtvrti Soběšice, kde oba žijí, vykoupilo pozemky za čtyři miliony korun. Na nich magistrát za dalších přibližně 12 milionů postaví silnici, která vede ke dvěma domům Unzeitigovy rodiny. Jednání o městském majetku přitom Hladík jako náměstek neměl v gesci.

Pozemky za miliony

Odkup pozemků i výstavbu nové cesty Hladík ale odůvodňuje tím, že jsou třeba pro novou školku. Podle jeho slov to jediný pozemek v Soběšicích, kde školka šla postavit.

Rozhodnutí magistrátu o výkupu předcházelo „interní jednání“, které kandidát na ministra uspořádal loni v březnu. „Hladík vystupoval mezi zastupiteli tak, že oba Unzeitigy zná a dokáže se s ním domluvit na ceně pozemku,“ řekl Seznam Zprávám jeden ze zastupitelů z městské části Brno-sever.

V dokumentech, které vedení města předložilo zastupitelům k odhlasování čtyřmilionové úhrady Unzeitigovi, se radní opírají o znalecký posudek z loňského července. Ten podnikatelovu půdu ocenil na pět tisíc korun za metr. Magistrát si však nechal vypracovat jiný posudek a ten pozemek ocenil na necelou polovinu.

Hladík přiznal, že druhý odhad magistrát vypracoval po jedné ze schůzek s Unzeitigem starším. Unzeitig starší pro Seznam Zprávy popřel, že by o původním posudku věděl, nebo si na jeho cenu stěžoval. „Vím jen o jednom posudku, cena kolem čtyř milionů mi přišla fér,“ řekl. Jeho syn tvrdí, že se transakci vůbec nevěnoval. Vlastníkem pozemků je přitom on.

Martin Unzeitig přiznává, že Hladíka zná. To, že by mu ale politik vyšel vstříc kvůli známosti, vylučuje. Současně odmítá, že by se podílel na machinacích s majetkem města. „Já, moje žena a Petr jsme věřící, i on chodí do kostela. Že bychom si tykali, to ne. Vzhledem k tomu, že je ‚Soběšák‘ stejně jako já, tak se setkáváme v kostele a řešíme zdraví svých dětí. Máme spolu vazby týkající se naší farnosti,“ tvrdil.

Hladík od podnikatele koupil dům

Unzeitiga s Hladíkem pojí ještě jedna věc. Hladík od jeho rodiny totiž koupil dům. Hladíkova žena ho podle smlouvy, koupila v roce 2016. Tedy půl roku potom, co se její manžel stal poprvé náměstkem primátora.

Hladík ale tvrdí, že jde o náhodu. Dům podle jeho slov našel na inzerát a Unzeitiga předtím neznal. Smlouva ale hovoří o tom, že za dům se zahradou ve čtvrti Soběšice zaplatila Zuzana Hladíková šest milionů korun a vzala si na to hypotéku. Ve smlouvě je ale u jejího jména uveden Hladíkův e-mail.

„Kupovali jsme to na manželku. V té době už jsem byl aktivně v politice a kdyby se se mnou cokoliv stalo, třeba mě přejelo auto, tak aby nemusela řešit nějaké dědické řízení,“ reagoval Hladík.

Ač na straně prodávajících figurují Unzeitigova žena a švagr, kteří dům o několik měsíců dříve zdědili, jako kontakt na ně je v dokumentu opět napsaný e-mail samotného Unzeitiga. Hladík ale tvrdí, že komunikoval jen s realitním agentem a Unzeitig mu pak jen přinesl dokumenty k podpisu a jednal s ním o provozních věcech. Jako obyvatelé Soběšic se prý až později potkávali v kostele.