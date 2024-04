Irán drony zaútočil na Izrael. Útok nezůstane bez odvety, uvedl Netanjahu

Přílet íránských dronů k Izraeli se očekává kolem 2:00 místního času (1:00 SELČ), uvádí izraelský televizní kanál Channel 12. Izrael ohlásil uzavření vzdušného prostoru. Současní a bývalí činitelé řekli deníku The New York Times, že vidí jako pravděpodobnou možnost, že drony mají posloužit pouze jako návnada a že Íránci naplánovali synchronizovaný útok rychleji letícími raketami.

Íránské revoluční gardy prostřednictvím státních médií oznámily, že vyslaly desítky dronů a raket na cíle v Izraeli, informují světová média. Elitní útvar íránských ozbrojených sil dodal, že útok reaguje na „zločiny“ Izraele včetně nedávného útoku na íránský konzulát v Damašku.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že jakýkoli úder nenechá bez odvety.

„Naše obranné systémy jsou rozmístěné a jsme připraveni na veškeré scénáře,“ uvedl ještě před potvrzením útoku Netanjahu. „Stanovil jsem jasný princip: Když nás někdo zasáhne, zasáhneme my jeho,“ citoval z jeho videa zpravodajský web The Times of Israel.

V Izraeli večer zasedl válečný kabinet, v Bílém domě zase podle agentury Bloomberg situaci monitoruje americký prezident Joe Biden společně s poradci včetně šéfa diplomacie Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina.

„Spojené státy budou stát po boku izraelského lidu a podpoří jejich obranu proti těmto íránským hrozbám,“ uvádí prohlášení Bílého domu.

Vývoj znamená další eskalaci konfliktů na Blízkém východě po více než šesti měsících války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Teherán reaguje na útok na svůj konzulát v Damašku, který zabil několik představitelů íránských revolučních gard. Izrael se k útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.

Židovský stát se v posledních dnech na možnost přímého íránského útoku připravoval. Po startu íránských dronů izraelská armáda uvedla, že protivzdušná obrana situaci monitoruje a je připravena letouny zneškodnit a že v ohrožených oblastech by se případně rozezněly sirény.

Před zprávou o útoku se objevily neoficiální informace, že Íránci se pokusí zasáhnout vojenské cíle. Ve vysílání televize Channel 12 uvedl bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin, že každý dron nese 20 kilogramů výbušnin.

Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že armáda je v plné pohotovosti a má ve vzduchu desítky bojových letadel. „V posledních dnech jsme posílili jak naše ofenzivní, tak defenzivní síly, a jsme odhodlaní veškerými způsoby ochránit občany Izraele,“ uvedl zase ministr obrany Joav Galant.

Washington v tomto směru slibuje Izraeli podporu a podle deníku The Wall Street Journal Američané přemístili své lodě v regionu tak, aby mohly chránit izraelské i americké jednotky. I v sobotu přicházela od americké vlády ujištění o podpoře, přičemž jak americký ministr obrany Lloyd Austin, tak Bidenův národněbezpečnostní poradce Jake Sullivan uvedli, že mluvili se svými izraelskými protějšky.

Osadníci zaútočili na palestinské vesnice

Izraelská armáda v sobotu také oznámila, že na okupovaném Západním břehu Jordánu nalezla tělo pohřešovaného izraelského teenagera, který byl podle ní zabit při „teroristickém útoku“. Desítky židovských osadníků v pátek vtrhly do palestinské vesnice Mughajir, kde při hledání 14letého izraelského chlapce, který ráno odešel ze své farmy pást ovce a od té doby byl nezvěstný, zabily jednoho Palestince a 25 dalších zranily.

S oznámením smrti chlapce přišla nová vlna útoků osadníků, média informují o desítkách zraněných.

Podle agentury AP sobota přinesla nejsilnější řádění osadníků od začátku nové války v Pásmu Gazy. Podle svědků napadli několik komunit, kde zapalovali auta a domy. Izraelský deník Yedioth Ahronoth uvedl, že napadli a zranili i fotografa listu, který chtěl násilnosti dokumentovat.

Už v pátek židovští osadníci v oblasti vnikli do palestinské vesnice a zapálili domy a auta, zatímco izraelské složky pátraly po zmizelém chlapci. Při střetech zemřel 26letý Palestinec, podle zpravodajského webu The Times of Israel ale není jasné, zda jej zastřelili osadníci nebo zasahující izraelské jednotky.

Izraelská vláda ve světle zabití chlapce a s ním spojených násilností vyzvala veřejnost, aby nebrala spravedlnost do vlastních rukou a nechala bezpečnostní složky vystopovat „teroristy“. Radikální palestinské hnutí Hamás zase vydalo prohlášení, v němž vyzvalo Palestince na Západním břehu Jordánu k boji proti tomu, co označilo za „osadnické milice“.