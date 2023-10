Pavlovo vyjádření poskytla Mária Pfeiferová z odboru komunikace Hradu. Prezident před volbami novinářům řekl, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice.

Fico pak Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami kritizoval. Pavlova slova odmítl. Připustil ovšem, že se s českým prezidentem rozchází v názoru na válku na Ukrajině.