Myslel jsem, že návrat Fica lidé nedovolí, říká otec zavražděného novináře Kuciaka

Kuciak tehdy psal o podvodech tamní vlády, kdy Robert Kaliňák byl bývalý ministr vnitra ve všech Ficových vládách, bývalý policista Tibor Gašpar zase policejní prezident a podobně. Ti všichni přežili svou politickou smrt a po včerejších parlamentních volbách jsou zpět. Smer vyhrál volby a bude sestavovat novou vládu. „Lidi zapomněli. Rychle zapomněli,“ říká zdrceně novinářův otec Jozef Kuciak. Sám se prý rozhodoval mezi stranou Progresivní Slovensko a Demokraty, které nakonec volil. Ti ale s necelými třemi procenty ve volbách neuspěli, jeho hlas tak propadl.

Co jste si říkal, když jste viděl výsledky, že Smer – Sociální demokracie bude vítězem voleb v čele s Robertem Ficem, symbolem korupčního systému, podvodů a mafie, o které váš syn psal?

Jednoduše že to není možné. Jsem strašně zklamaný těmito volbami a jejich výsledkem. Jediné dobré je, že se do parlamentu nedostala fašistická strana Republika. Dopadlo to tak, jak lidé rozhodli. Pro nás to ale nekončí, my bojujeme dál.