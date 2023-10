Po euforii přišla nekonečná nervozita. Slovenští liberálové jásali příliš brzy

Bratislava (od zpravodajky iDNES.cz) - Slavit předčasně se nevyplácí. Na vlastní kůži si to o volební noci vyzkoušeli příznivci Progresivního Slovenska, kteří se sjeli do stranického štábu v Bratislavě. Odhady výsledků sobotních voleb je namlsaly na krásné vítězství a z prostoru pod pódiem se neustále ozýval jásot. Úsměvy ovšem brzy vystřídala nervozita. A když přišel čas přiznat porážku, nikomu se do toho nechtělo.