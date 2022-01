Možná zvýšíme spotřební daň, přiznal Jurečka plán koalice na úspory

„Slíbili jsme, že nebudeme zvyšovat daňovou kvótu. Umíme si představit zvýšení u spotřební daně, například v oblasti tabáku. Na tom panuje shoda v celé koalici,“ řekl Jurečka. Kromě toho chce podle něj vládní koalice snížit daně u ekologicky šetrných produktů.

Podle druhého hosta pořadu, předsedy ČSSD Michala Šmardy, je třeba myslet také na sektorové daně a na fakt, že velké firmy fakticky v České republice daně neodvádí. „Nemůžeme tahat peníze z kapes nejchudších občanů,“ dodal Šmarda.

Současná vláda chce snížit schodek státního rozpočtu tím, že bude šetřit na státu, ne na lidech. Kabinet ale odsouhlasil zastavení růstu platů státních zaměstnanců.

„Je to zastavení růstu platů na rok 2022 pouze do základů, do tarifů. Jsme ale připraveni dát lidem odměny, abychom je ocenili za jejich práci,“ vysvětlil toto rozhodnutí Jurečka.

Zdůraznil navíc související kroky vlády, které mohou domácnostem pomoct. „Roste sleva na poplatníka, sleva na děti. Jsou tady kroky, které podporují rodiče, kteří legálně, poctivě pracují,“ dodal Jurečka.

Podle předsedy ČSSD se ale zmrazení platů netýká pouze státních úředníků. Tratit na tomto rozhodnutí budou například kuchařky ve školních jídelnách, techničtí pracovníci v sociálních službách či ve zdravotnictví. „Zmrazení platů se bude týkat lidí, kteří jsou placeni nejhůře. Nebudete mít peníze na odměny, to je prostě špatně,“ řekl Šmarda.

Úspora 80 miliard korun

Ministerstvo financí před několika dny informovalo, že Česká republika loni hospodařila s nejvyšším schodkem státního rozpočtu od dob svého vzniku. Deficit se vyšplhal na 419,7 miliardy korun, státní dluh České republiky loni stoupl na rekordních 2,5 bilionu korun. Na každého Čecha hypoteticky připadl dluh zhruba 234 038 korun.

Vládní koalice proto chce šetřit. Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou aktuálně pracuje na novém rozpočtu pro letošní rok, deficit chce vládní kabinet snížit pod 300 miliard korun.

Moderátorka připomněla slova expremiéra Andreje Babiše, který při jednání o důvěře vlády prohlásil, že bez toho, aniž by vláda sáhla na platy a důchody lidí či na výstavbu dálnic, 80 miliard korun neušetří.

„Bude provedena valorizace,“ reagoval Jurečka na téma důchodů. „Expremiér lidi zbytečně straší,“ dodal a připomněl, že v případě valorizace důchodů bude postupovat v souladu se zákonem.

Mimořádné zvýšení penzí podle zákona o důchodové pojištění nastává v případě, že inflace překoná od poslední valorizace pět procent. Česká národní banka odhaduje, že inflace by na počátku letošního roku mohla být až dvouciferná. Podle Jurečky by důchodci mohli se zvýšením penzí počítat od července, pravděpodobněji už od června.

Zákon říká, že mimořádná valorizace musí nastat po pěti měsících od měsíce, kdy sledovaná inflace překročí pět procent. Zvyšovat se bude jen zásluhová část důchodů, a to o součet meziměsíčních přírůstků.

Koalice nicméně podle Šmardy bude muset přiznat, že představy o tom, že bude schopna ušetřit stovku miliard korun, jsou nereálné. „Respektuji to, že pokud chceme dosáhnout systémových úspor, že výsledky nepřijdou hned a projeví se ve druhém či třetím roce. Beru argument, že to měla dělat už předchozí vláda. Nedělejte stejnou chybu, začněte hned,“ vyzval vládní koalici předseda ČSSD.

Vnitrokoaliční problémy

V rámci nedělního pořadu se politici vyjádřili také ke kauzám, které se objevily v uplynulém týdnu. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka okomentoval problém hnutí STAN, které se stalo předmětem kritiky kvůli sporům o původu peněžitých darů. Finance hnutí mají údajně pocházet ze zahraničí.

„Jde o to, aby předseda hnutí STAN Vít Rakušan dokázal dát spolehlivé odpovědi. Aby se zabýval financováním svého hnutí. Strana, která neumí vysvětlovat své financování, má problémy. Oni jsou ale připraveni dělat kroky a případně peníze vrátit,“ reagoval Jurečka.

„Pokud bude vláda tolerovat finanční problémy hnutí STAN, doplatí na to,“ prohlásil Šmarda.

Ministr práce a sociálních věcí se poté také v krátkosti pozastavil nad rozhodnutím poslance hnutí STAN Jana Farského, který si i přes dlouhodobý studijní pobyt v zahraničí hodlá ponechat mandát. „Politik má kandidovat s tím, že do mandátu jde naplno. Chápu, že to může přinést osobní rozvoj, ale toto by si politik čerstvě po volbách dovolit neměl,“ řekl Jurečka.

„Osobně bych do toho nešel, kdyby to byl někdo ze strany KDU-ČSL, důsledně bych mu to nedoporučil. Nepřijde mi to v pořádku. Měl to říci voličům,“ uzavřel.