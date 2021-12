Václav Klaus: Souboj s inflací vyžaduje rozpočtové škrty. Čekání by byla chyba

Před třemi měsíci vyšel v MF DNES můj článek „Hrozbu inflace podceňujeme“ . Tam sice to podstatné napsáno bylo, ale je třeba jít dál. Čas nemilosrdně plyne a v politice se zatím nic neděje, ač za uplynulé tři měsíce inflace viditelně zrychlila.

Obří deficit našeho státního rozpočtu (vypadá to na více než 400 miliard korun) bez jakýchkoli náznaků šance na jeho odstranění přetrvává. Odcházející ministryně financí sice ukazovala grafy, že je v rámci EU stále ještě relativně malý, ale zapomněla dodat, že jde hlavně o jeho dynamiku (a ta je jedna z nejhorších) a také o to, že všem zemím není a nebude měřeno stejně. Co může Itálie nebo Belgie, nemůže Česká republika.